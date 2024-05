Taliye Sulub oo fariin adag u diray dhalinyarad Isticmaasha baraha bulshada

Ciidamada ammaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayuu ku sifeeyay in waajib uu ka saaran yahay in gacan adag ay ku qabtaan nabadgalyada, waxa uu dadka uga digay in ay ku dhaqmaan ama sameeyaan waxyeebo suuragal ah in ciqaab maxkamadeed la kulmaan.