Somaliland oo sheegtay in ay qiimeyn ku sammeyn doonto heshiiskii Itoobiya

Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland, Cabdiraxmaan Daahir Aadan, oo la kulmay Guddida Arrimaha Dibadda ee Golaha Wakiilada, isla markaana hore uga soo horjeedi jiray is-afgaradka, ayaa macneeyay sababta uu uga soo horjeeday Hishiiskii Itoobiya.

“MOU-ga waxaan uga soo horjeeday madmadow badan ayaa ku jiray; waxa Itoobiya sheegayso iyo waxa madaxweynuhu sheegayo ayaa kala duwanaaday. Itoobiya waxay tidhi, marka badda nala siiyo kadib ayaannu ka fikiraynaa ictiraafka,” ayuu yidhi wasiirku.

Waxa uu sheegay in, ka wasaarad ahaan, ay dib u eegis ku samayn doonaan heshiiska, isla markaana ay eegi doonaan in uu dan u yahay Somaliland, isaga oo xusay in ay ka shaqayn doonaan sidii Somaliland ay dal madax-bannaan u noqon lahayd, xidhiidho laga wada faa’iidaystana ay adduunka ula yeelan lahayd.

“Haddii uu ina anfacayo oo ictiraafkeenu ku jiro, annaga ayaa ka jecel cid walba in aanu ogolaanno. Waanu eegi doonaa, waanu ka balansannahay. Itoobiyana intaa ayaannu u sheegnay; way inoo fududaanaysa haddii dalalka jaarku ina ictiraafaan,” ayuu yidhi wasiirku.

Waxa uu sheegay in xukuumaddiisa ay u qorshaysantahay sidii loo sii xoojin lahaa xidhiidhka Imaaraadka Carabta, oo uu tilmaamay in uu yahay dal muhiim u ah Somaliland, dowladda Itoobiya, iyo Taiwan.

Sannad kadib is-fahankii labada dhinac wali looma baddalin heshiis rasmi ah. Sidoo kale, heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliya ee Ankara ayaa mar kale sii xumeeyay rajada laga qabo hirgelintiisa.