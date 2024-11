Sheekh Shariif iyo Xasan Cali Kheyre oo hambalyo u diray Axmed Madoobe

Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Ra’iisul wasaarihii hore ee Somaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa hambalyo u diray Madaxweynaha maanta lagu doortay magaalada Kismaayo Axmed Madoobe.

Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa yiri “Waxaan hambalyeynayaa Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo maanta Baarlamaanka Jubaland u doortay in uu hogaamiyo Dowlad Goboleedka Jubaland shanta sano ee soo socota, Doorashada Jubbaland waxay meesha ka saartay muddo kordhintii sharci darrada ahayd ee madaxda dowladda Federaalku ku cadaadinayeen Dowlad Goboleedyadda Dalka”.

Sheekh Shariif ayaa sheegay inuu uga digaayo madaxda dowladda Federaalka in Ciidamada Qaranka ay u adeegsato danno siyaasadeed waxaana uu ugu baaqay in laga fogaado xasarad abuurka iyo qalqalgalinta deegaannada Jubaland sidoo kale waxa uu u usoo jeediyay Madaxweynaha Jubaland in uu kaalin mug leh ka qaato xal u helidda arrimaha siyaasadeed ee cakiran.

Dhankale Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo hambalyo u diray Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa nasiib darro ku tilmaamay in Madaxda Dowladda Federaalku oo uu riixayo damac gurracan ay ciidankii qaranka ku sii daadgureynayaan Jubbaland, si ay colaad uga huriyaan deegaanka, Waxaana uu baaq ujeediyay madaxda dalka in ay degdeg u joojiyaan hurinta colaaddan oo fursad siinayso khawaarijta, halis gelinaysa xasilloonida dalka iyo guud ahaan gobolka, sidoo kalena wiiqaysa midnimada dalka iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed.

Ugu dambeyn Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa ku yiri warsaxaafeedka uu soo saaray “Doorashada Jubbaland waxa ay jid iyo jiho u yeelaysaa doorashooyinka Dowladda Federaalka iyo Dowlad-Goboleedyada oo hubanti la’aan ku jiray. Waxaan madaxda dolwad-goboleedyada Galmumug, Koonfur-Galbeed, iyo Hirshabeelle ugu baaqayaa in ay degdeg u qabtaan doorashooyinka dowlad-goboleedyada, si waafaqsan dastuurka dalka iyo dolwad-goboleedyada.”