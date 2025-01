Puntland oo toogtay Ajnabi Miino ku aasayay Boosaaso

Ciidamada ammaanka gobolka Bari ee Puntland ayaa sheegay in ay toogteen Nin Ajnabi ah oo miino nooca meelaha fog-fog laga hago ku aasayay Bartamaha Magaaladaan xarunta u ah Gobolka Bari ee Boosaaso.

Hay’adaha ammaanka Puntland ayaa sheegay in Ninkan Ajnabiga ah uu damacsanaa in uu xirxiro miino balse ay kahortageen, markii uu isku dayay in uu baxsadana ay toogteen sida hadalka loo dhigay.

Si dhab ah looma sheegin Dalka uu kasoo jeedo qofka ajnabiga ah ee Ciidamada Ammaanka Puntland ku toogteen Magaalada Boosaaso, waxaa socda baaris lagu raadinayo magaciisa iyo xogtiisa.

Sarkaal katirsan ciidamada Ammaanka Puntland ayaa tilmaamay in ay ka feejigan yihiin weerarrada isugu jira qaraxyada miinooyinka, kuwa Dadka lagu soo xiro & Gaadiidkaba ee ka imaan kara dhinaca Daacish iyo AS.

Puntland ayaa xoogga saartay howlgallada ka socda Gobolka Bari, waxaa heegan la geliyay ciidamada ammaanka si ay uga hortagaan weerarrada & qaraxyda uga imaan kara Daacish iyo ‘AS’ oo saldhigyo ku leh dhulka buuraleyda ah.