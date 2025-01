Puntland oo Bosaso ku qabtay 8 qof oo Ajaanib ah kuna howlanaa amni daro

Hay’adaha Amniga ee gobalka Bari ayaa faahfaahin ka bixiyay hawlgallo ay sameeyeen saacadahii la soo dhaafaya, iyaga oo sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen 8 xubnood oo katirsan Daacish.

Xubnaha la soo qabtay ayaa la sheegay in 6 kamid ah ay ahaayeen Ajaanib, iyada oo la tilmaamay xubnahaan ay la shaqeynayeen ninkii Ajnebiga ahaa ee ay toogteen ciidamada Amniga Puntland, xilli uu Miino ku aasayay bartamaha magaalada Boosaaso.

Sidoo kale, hawlgalka ay sameeyeen ciidamada ayaa sheegay in ay soo qabteen dad gaaray 100 qof, kuwaas ku eedeysan in ay ka tirsan yihiin Daacish, iyaga oo sheegay in ay baaris ku socoto.