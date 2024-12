MW Hore Farmaajo oo si kulul uga hadlay dagaalkii ka dhacay Raaskambooni

Madaxweyne hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qoraal ka soo saaray dagaalkii Raaskambooni ayaa sheegay in wax laga xumaado ay ahayd in ciidan Soomaali ay dhexdooda dagaalamaan, waxaana uu ka digay in tani ay tahay mid uga soo dari karta xaalad adag ay ciidamadu xilligaani marayaan.

Waxa uu Madaxweyne Farmaajo qoraalkiisa ku yiri “Dagaalka ka dhacay deegaanka Raaskambooni ee dhex maray Ciidan Soomaaliyeed oo walaalo ah, lehna hal cadow oo ah argagixisada dhibaatada ku ah dadkeenna waxa uu muujinayaa xaaladda adag ee dalku uu ku jiro iyo dhaawaca soo gaaray dowlad-dhiska Soomaaliya.

“Waxaan ka murugaysannahay dhibaatada soo gaartay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo sanadahan ay soo food saartay caqabado waaweyn oo wiiqay awooddooda, hoggaamin xumo iyo gelinta dagaallo aan qorsheysnayn, taas oo u muuqata burburinta awooddooda iyo dib u celinta dadaalladii muddada soo socday ee ku salaysnaa dib u dhiska iyo tayeynta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed si ay dalka uga xoreeyaan argagixisada.”ayuu qoraalkiisa ku sheegay Madaxweyne Farmaajo

Waxa uu sidoo kale qoraalkiisa ku sheeay in uu marar badan uu ka digay inay dhacaan dhacdooyin noocani la xiriira, waxa uu yiri “waxaan shaki ku jirin in wax-ka-beddelka sharci darrada ah iyo laalidda Dastuurka heshiiska lagu yahay ay ka dhalanayso colaado sokeeye oo dib u celinaya dowlad-dhiska Soomaaliya, sidaas awgeed waxaan adkaynayaa baaqyada madaxda iyo hormuudka siyaasadeed ee ku aaddan in Madaxweyne Xasan Sheekh iyo nidmaakiisu ay ku soo laabtaan dhabbaha sharciga ah, kana waantoobaan go’aammada aan loo dhammayn ee masiiriga ah ee wiiqaya midnimada iyo wadajirka dadkeenna.”

Ugu dambeyn, waxa uu ugu baaqay dhammaan qaybaha bulshada, culimaa-uddiinka, waxagaradka iyo hormuudka siyaasadda in ay u istaagan samata-bixinta Dastuurka dalka.