MW Deni oo eedeymo u jeediyay madaxda Dowlada Soomaliya

Madaxweyne Deni oo daahfuray kalfadhiga 55aad ee Golaha Wakiillada Puntland ayaa ku dheeraaday xaalada guud ee dalka .

Siciid Deni ayaa ku dheeraaday howlaha horyaalla Golaha Wakiillada Puntland si hoos loogu daadajiyo adeegyada Bulshadu u baahan tahay ee laga sugayo Golahaan sida Doorashada Dadweynaha.

Deni ayaa sheegay in wax laga xumaado ku tilmaamay qariirad uu shaaciyay in ay faafisay Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo ah in la isku heysto qaybo kamid ah Gobolka Mudug oo kala qaybiya Puntland iyo Galmudug.

Hoggaamiyaha Dowlad-Goboleedka Puntland ayaa sheegay in aanay jirin dagaal ama xiisad kala dhaxeysa Dowlad-Goboleedka Puntland, wadashaqeyntooda ayuu ku sifeeyay in ay tahay mid heer sare ah oo labada dhinac iskaashadaan.

“Waxaa nasiib darro ah in Wasaaradda Batroolka XFS ay Shaacisay maabab ay ku muujineyso in Gobolka Mudug dhinaca Puntland la isku heysto, Waa arrin u baahan in si hoose loo eego in Dowladdii Federaalka ay ka shaqeyneyso in Bulshadii la iska hor keenno, Deegaan weliba wuu cad yahay, ma jiro wax muran ah oo ka dhaxeeya Dowlad-Goboleedyada Puntland & Galmudug” Siciid Cabdullaahi Deni, Madaxweynaha Puntland.

Xalinta dagaal beeleedka ka dhacay Gobolka Mudug:

Madaxweynaha Dowlad-Goboleedka Puntland Siciid Deni ayaa sheegay in muddada uu fasaxa ku jiray Golaha Wakiillada laga shaqeeyay xal u helista dagaal beeleed ka dhacay Gobolka Mudug iyaga oo la kaashaday Dowlad-Goboleedka Galmudug.

‘AS’ ayuu ku eedeeyay in ay ka dambeeyaan iska hor keenista beelaha walaalaha, labada Dowlad-Goboleed ee Puntland iyo Galmudug ayuu tilmaamay in ay ku heshiiyeen sidii ay meesha uga saari lahaayeen dagaalladaas Bulshada saameynta taban ku reebay.

Dagaalka ka dhanka ah ‘AS’ & Daacish:

Madaxweynaha Dowlad-Goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni Waxa uu sheegay in Maamulkiisa uu diyaar u yahay dagaalka ka dhanka ah ‘AS’ iyo Daacish oo saldhigyo ku leh dhulka buuraleyda ah.

“Ajendaha 1aad oo ah sugidda Amniga waxaa inoo qorsheysan in aan geliya Puntland ka saarno cid weliba oo hubeysan qaasatan argagixisada, kooxaha yar ee ku dhuumaaleysanaya buuraha lasoo afjaro, cid kasta oo cafis weydiisato Puntland in la cafin doonno oo Bulshada lamid noqon doonno” Ayuu yiri Siciid Cabdullaahi Deni.