MW Biixi ” Waan Aqbalay natiijada Doorashada Soomaliland ”

Madaxweynaha xilka ka sii dagaya ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi, ayaa u hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee la doortay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro.

Madaxweyne Biixi waxa uu sheegay in doorashada loo galay sidii bulshadu ay u dooran lahayd qofka ay rabaan, waxa uu hoosta ka xariiqay in doorashada Madaxweyne Cirro ay sharci tahay, isla markaana uu xisbigiisu aqbalay natiijada.

“Hambalyo madaxweynaha la doortay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi guusha aad gaadhay. Waxaan balan qaadayaa taageero buuxda kula barbar istaago iyo in aan xilka si hufan kuugu wareejiyo, Allaha xilkaaga ka dhigo mid horseeda nabad, horumar, iyo guulo waara oo dalkeenna qaaliga ah u soo hoyda” ayuu yidhi Madaxweyne Biixi.

Biixi waxa uu ku dheeraaday muhiimada ay leedahay in natiijada doorashada aan lagu murmin, iyo in bulshadu ay barbar istaagaan xukuumada cusub, isaga oo madaxweynaha la doortay Alle uga baryay in uu ku guuleeyo xilka culus ee loo doortay.

Waxa uu dhinaca kale uga mahadceliyay taageerayaashiisa dadaalkii ay la garab istaageen iyo sidii ay fursada ugu siiyeen in uu 7 sanno xilka hayo, isaga oo uga digay caadifada iyo waxyaabaha aan midnimada bulshada u fiicnayn ee ay dadka qaar faafiyaan.