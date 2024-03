Maxay kawada hadleen Wasiirka Gaashaandhigga DFS iyo Danjiraha Shiinaha ee Soomaaliya?

Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo kulan gaar ah la qaatay Danjiraha Jamhuuriyadda Shacabka Shiinaha ee Soomaaliya FEI Shengchao ayaa kawada hadlay Xoojinta Iskaashiga labada Dhinac, Amniga & la dagaalanka ‘AS’.

Qoraal kooban oo kasoo baxay Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Danjiraha Shiinaha ay diiradda saareen arrimaha muhiimka ah ee Amniga iyo la dagaalanka waxa loogu yeero Argagixisada sida hadalka loo dhigay.

FEI Shengchao, Danjiraha Shiinaha ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in Dowladdiisa ay xoogga saarayso dhaqangelinta qodobada ay kawada hadleen Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur.

Wasiirka ayaa qudhiisa u mahadceliyay Dowladda iyo Shacabka Shiinaha isaga oo ku bogaadiyay garab istaagga ay u muujiyeen Soomaaliya, waxaana uu tilmaamay in xiriirka labada dal ee wanaagsan uu ku dhisan yahay iskaashiga labada Dowladood.

Danjiraha Shiinaha ee Soomaaliya FEI Shengchao ayaa xusay in Cilaaqaadka faca way nee Xukuumadaha Muqdisho iyo Beijing uu sii xooggaysanayay sanadihii u dambeeyay waxaana uu rajeeyay in meelo ka wanaagsan heerka uu joogo sii gaaro.