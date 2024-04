Maxaa ka soo kordhay weerarkii Iiraan ee ka dhan ahaa Israa’iil ?

Kor u kaca iyo seeriga hawada ayaa laga dhawaajiyay guud ahaan Israa’iil subaxnimadii hore ee Axadda ka dib markii Iran ay dirtay boqolaal diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, gantaalaha ballistic-ga ah iyo gantaallada cruise-ka howlgal aargoosi ah oo aan horay loo arag taasoo Bariga Dhexe ku soo dhaweysay dagaal gobolka oo dhan ah.

Afhayeen u hadlay milateriga ayaa sheegay in howlgalladan ay tiradoodu ka badan tahay 300 balse 99% ka mid ah la qabtay. Isaga oo natiijada ku tilmaamay “guul istiraatijiyadeed oo aad muhiim u ah,” Rear Adm.

Daniel Hagari wuxuu sheegay in Iran ay ridday 170 diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn, in ka badan 30 gantaallo ah iyo in ka badan 120 gantaal oo ballistic ah.

Qaar ka mid ah gantaallada ballistic-ga ah ayaa gaaray dhulka Israa’iil, kuwaas oo waxyeello yar u geystay saldhigga cirka.

Samatabbixiyeyaasha ayaa sheegay in gabadh 7 jir ah oo ku nool magaalada Bedouin ee Carabta ay si xun ugu dhaawacmeen koonfurta Israa’iil, iyada oo sida muuqata ku dhacday gantaal, inkastoo ay sheegeen in booliisku ay wali baarayaan xaaladda dhaawaceeda.

Magaalada Washington, Madaxweyne Joe Biden wuxuu sheegay in ciidamada Mareykanka ay ka caawiyeen Israa’iil “ku dhawaad ​​dhammaan” diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha wuxuuna ballan qaaday inuu isugu yeero xulafada si loo sameeyo jawaab mideysan