Mareykanka oo si adag uga hadlay weerarkii xerada Jeneraal Goordan

Safaaradda Mareykan ee Muqdisho ayaa dhankeeda cambaaraysay weerarkii lagu qaaday xerada tababarka ee Jeneraal Goordan ee Magaalada Muqdisho, kaas oo ay ku dhinteen saraakiil u dhalatay dalka Imaaraadka Carabta.

Warka ka soo baxay Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa lagu yiri, “Waxaan tacsi tiiraanyo leh u diraynaa eheladii ay ka geeriyoodeen dadkii ku naf waayay weerarkii foosha xumaa ee argagixisanimo ee shalay lala beegsaday tababarayaasha ciidamada Imaaraatka Carabta iyo askarta Soomaaliyeed ee sida geesinimada leh uga shaqeeya horumarinta xasiloonida dalka.”

Warsaxaafadeedka ka soo baxay Mareykanka ayaa lagu sii sheegay, “Waxaan si adag u cambaareyneynaa weerarkan fulaynimada ah, waxaanan ku adkeysaneynaa in aan taageerno dadaallada Soomaaliyeed ee lagu dhisayo nabadda.”

We extend our deepest condolences to the loved ones of those who lost their lives in yesterday’s deplorable terrorist attack against UAE military trainers and Somali soldiers valiantly working to advance the nation’s stability. We condemn this cowardly attack in the strongest…

— U.S. Embassy Mogadishu, Somalia (@US2SOMALIA) February 11, 2024