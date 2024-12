Madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro oo xilkii la wareegay

Madaxweynaha cusub ee Somaliland, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, ayaa si rasmi ah ula wareegay hoggaaminta Somaliland kadib markii loo dhaariyay xilka madaxweynenimada ee shanta sano ee soo socota.

Kadib dhaarta, waxa uu ballan qaaday in uu dhisi doono xukuumad caddaalad ah. “Maanta waxa aynu furaynaa bog cusub oo inaga oo wadajirna aynu ku dhisayno Somaliland midaysan oo dimuquraadi ah. Waxaa sees u noqon doona maamul wanaag, caddaalad, talo wadaag, iyo ku dhaqanka sharciga, si muwaadin kasta u helo xuquuqdiisa,” ayuu yiri Cirro.

Waxa uu hoosta ka xarriiqay in uu dhisi doono Somaliland ay dadkeedu wada leeyihiin, isaga oo sheegay in uu kor u qaadi doono nolosha bulshada. Waxa uu intaa ku daray in uu ka shaqayn doono sidii Somaliland ay u noqon lahayd dowlad ka mid ah dowladaha caalamka, arrintaas oo uu ku tilmaamay xuquuq dabiici ah oo ay Somaliland leedahay.

Sidoo kale, waxa uu ku dhawaaqay in uu xal diblomaasiyadeed oo nabadeed u raadin doono colaadaha ka taagan gobollada Sool, Sanaag, iyo qaybo ka mid ah Togdheer, si si nabad ah loogu xalliyo kala duwanaanshaha fikirka. Waxa uu sheegay in uu dhisi doono ciidan milateri oo awood u leh sugidda xuduudaha Somaliland.

Madaxweynihii xilka ka degay ee Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, ayaa isaguna dhankiisa sheegay in Somaliland ay muujisay bisayl dimuqraadiyadeed iyo qaangaadhnimo, taas oo suuragelisay in taladu baaqi ku ahaato gacmaha shacabka.

“Somaliland waxay muujisay in ay tahay dal dimuqraadiyad ku dhaqmaya, talo wadaag leh, is ogol, oo danta qaranka ka horumarinaya danta reerka ama shakhsiga. Waxay caddeeyeen in shacabku talada hayaan, oo kolba qofka ay u dhiibaan talada loo dhiibayo,” ayuu yidhi Biixi.

Madaxweyne Biixi ayaa xasuusiyey dadweynaha in doorashadii ugu horreysay ee Somaliland ka dhacday ay ahayd tii Balli-gubadle, halkaas oo ay ku tartameen Maxamed Xaashi Cilmi iyo Cabdiraxmaan Axmed Cali, isaga oo markaas garsoor ka ahaa doorashada. Waxa uu xusay in Maxamed Xaashi uu hambalyeeyay markii laga guulaystay, taasina ay tahay dhaqanka wanaagsan ee Somaliland ku caano maashay, oo taabo galay doorashada kadib.

Madasha xil-wareejinta waxa ka soo qaybgalay madax ka socota dowladda Itoobiya, safiiro ka socda Ingiriiska iyo Maraykanka, iyo Wakiilka Taiwan. Madaxweynaha cusub ayaa ballan qaaday in uu xoojin doono xidhiidhada arrimaha dibadda ee Somaliland.