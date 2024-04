Madaxweyne Biden oo u hanjabey Benjamin Netanyahu

Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ugu gooddiyey Ra’isul Wasaaraha Isra’il Benjamin Netanyahu in haddii uusan joojin beegsiga dadka rayidka ah uu Mareykanku wax ka beddeli doono siyaasadiisa ku aadden dirirta Qasa.

Madaxweyne Biden oo khadka teleefoonka kula hadlay Ra’isul Wasaare Netanyahu ayaa u sheegay uu sharuud ku xirayo taageerada Mareykanku u fidiyo Isra’il haddii uusan qaadin tillaabooyin dhab ah oo lagu dhowrayo nolosha shaqaalaha samafalka iyo dadka shacabka ah oo dhibbane u noqday colaadda ka aloosan marin Qasa.

Mareykanka oo si buuxda isku garab taagey wixzii ka dambeeyey weerarkii Xamaas ku qaadday Isra’il 7-dii Oktoobar ee kal hore, ayaa markii ugu horreysey isku dayaya in uu cadaadis saaro mid ka mid ah xulifadiisa ugu dhow ee Bariga Dhexe.

Arrintan ayaa ku soo beegantay maalmo ka dib markii ciidanka Isra’il ay duqeyn ku dileen 7 shaqaale gargaar ah oo u shaqeynayey urur samafal oo Mareykanka laga leeyahay, kaas oo hawlo quudin ka wadey marinka Qasa.

Madaxweyne Biden oo in muddo ah dhegaha ka fureystay baaqyo isdaba-joog ah oo looga dalbanayo in uu adeegsado saameynta dhaqaale iyo tan militari ee Mareykanku ku leeyahay Is’ra’il, si loogu qasbo xabad joojin, ayaa hadda u muuqda in cadaadiska uga imaanaya gudaha iyo dibbedu uu soo karay.

Lama saadaalin karo in Ra’isul Wasaare Netanyahu uu u dhego-nuglaan doono dalabka Madaxeweyne Biden uga yimid iyo in kale. Balse waxaa muuqda in dowladda Mareykanka dulqaadka ay u haysey hab-dhaqanka ciidanka Isra’il ee ku aadden bedqabka dadka biri-ma-geydada ah uu sii idlaanayo.