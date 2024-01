Labada aqal oo meel mariyay habraaca wax ka beddelka dastuurka

180 Xildhibaan oo ka kooban labada aqal ayaa cod gacan taag ah ku meel mariyay wax ka beddelka dastuurka, waxaana diiday 30 xildhibaan, sida uu sheegay guddoonka golaha Aqalka hoose Sheekh Aadan Madoobe.

Buuq ayaa hareeyeeyay meel marinta habraaca wax ka beddela dastuurka, iyadoo xildhibaano dhowr ay ku eedeeyeen guddoomiyaha baarlamaanka inuu afduubtay golaha.

Qaar kamid ah xildhibaanada ayaa sheeay, iyadoo aan laga doodin islamarkaasna uusan kooramku si fiican usoo buuxsamin in loo gacan taagay waxka ka beddelka habraaca dastuurka.

Tallaabadan ayaa ka dhigan in baarlamaanku fasaxay in wax laga beddelo dastuurka dalka, iyadoo xukuumadda Soomaaliya ay doonayso inuu dalku yeesho labo xisbi oo talada dalka ku loolama, sidoo kale in meesha laga saaro booska raysal wasaaraha, dalkuna uu yeesho madaxweyne ku xigeen.

Madaxweyne Xasan Sheikh oo taageero ka haysta golaha wadatashiga qaran marka laga reebo Puntland, ayaa sheegay meel marinta heshiiska wax ka beddelka doorashooyinka ay tahay tallaabo wanaagsan oo dalka u horseedaysa mustaqbal wanaagsan.

Siyaasiyiinta dalka oo ay ku jiraan madaxweynayaal iyo raysal wasaarayaal hore ayaa ka horyimid heshiiska arrimaha doorashooyinka, iyagoo sheegay inuu kasoo horjeedo awood qeybsiga siyaasadeed ee dalka.