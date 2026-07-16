Haweenka ganacsatada ah ee Baydhabo ayaa maanta door weyn ka qaadanaya dhaqaalaha deegaanka July 16, 2026 Share FacebookTwitterPinterestWhatsApp Haweenka ganacsatada ah ee Baydhabo ayaa maanta door weyn ka qaadanaya dhaqaalaha deegaanka, iyagoo ku tiirsan ganacsiyo kala duwan si ay u daboolaan baahiyaha nololeed ee qoysaskooda. Wariye Xaawa Nuur Related News Ardayda Aragga Naafada ka ah ee Muqdisho oo wajaha... July 16, 2026 Dhallinyar iskood isku soo xil qaantay ayaa maanta... July 16, 2026 Dhibaatooyinka caafimaad ee hooyoyinka uurka leh July 16, 2026 Law 36 and women’s workplace rights | sharci... May 2, 2026 Parasites Are in Somalia’s Top 10 Most Dangerous D... April 25, 2026 73 Girls Get Free University Education in Dhusamar... April 20, 2026 SBC Radio Live Facebook Feed