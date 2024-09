Gudoomiye Aadan Madoobe ” Waa la xaliyay buuqii golaha ee Maalmahan”

Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe oo Shirguddoomiyay kulanka Golahaas ayaa sheegay in lasoo afjaray is faham darradii Xildhibaannada ka dhex jirtay.

Aadan Madoobe ayaa sheegay in baaqashadii labada Kulan ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay xal u ahayd arrintaan oo ugu dambeyn lasoo afjaray isla markaana haatan aanay jirin wax khilaaf ah.

Xildhibaannada Golaha Shacabka iyo cid weliba oo kaalin ka geysatay howshaan ayuu ugu mahadceliyay, wixii hadda ka dambeeya ayuu tilmaamay in lasii gudagalayo shaqooyinka u yaalla Baarlamaanka 11aad JFS.

“Xildhibaannada haddii aan si kooban xog u siiyo, labo maalmood ayaa fadhi naga baaqday, Xildhibaannada waan ka raalligelinaynaa, arrintaas waxaa loola jeeday xoogaa yar buuq soo baxay, inta aan la fadhiisan arrintaan in la xaliyo oo fadhiga la baajiyo Ayaan is dhahnay, alle mahadi ilaahay waa nagu guuleeyay, arrintaas way soo dhammaatay” Ayuu yiri Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka 11aad ee JFS Sheekh Aadan Madoobe.

Baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa horyaalla qodobo dhowr ah oo qaarkood doodda la xiriirta ay guda galeen halka kuwa kale dhowaan ay billaabayan sida uu sheegay Guddoonkooda.