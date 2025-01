Gudoomiyaha Guddiga Doorashooyinka federaalka oo la kulmay Safiirka EU ee Soomaaliya

Guddoomiyaha Guddiga Madaxa Bannaan Ee Doorashooyinka Qaranka iyo Soohdimaha Cabdikarim Axmed Xassan ayaa kulan horudhac ah la qaatay safiirka Midowga Yurub u fadhisa Soomaaliya haweeyneeyda lagu magacaabon Ambasador Karim Johansson, waxaana diirada ay saareen arrimaha u diyaar garowga Soomaaliya ee Doorashooyinka Qof iyo Cod.

War kooban oo lagu daabacay barta Guddiga ee Facebook ayaa lagu sheegay in Guddoomiyaha iyo Safiirka ay ka wada hadleen arrimaha Doorashooyinka iyo Qorshayaasha Guddiga Madaxa-Bannaan ee Doorashooyinka Qaranka iyo Soohdimaha, Gudoomiyaha ayaa safiirka la wadaagay howlihii ugu dambeeyay ee Guddiga ay qabteen iyo sida ay uga go’antahay inay guud ahaan Soomaaliya ka hirgaliyaan Doorashada Qof iyo Cod oo ay Dowladda Soomaaliya horey u shaacisay.

Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka Qaran ayaa sheegay in Guddiga Madaxa Bannaan Ee Doorashooyinka Qaranka iyo Soohdimaha uu ka shaqeynayo in dad weynaha Soomaaliyeed ay fursad u helaan in aay doortaan hogaamiyayaasha Heerarka kala duwan ee maamullada Dalka, waxa uu carabka ku adkeeyay inay bilaabeen diiwaangelinta Ururada Siyaasadda oo muhiim u ah habsami socodka nidaamka Doorashada Qof iyo Codka.

Todobaadkaan bilowgiisi Xubno ka socda Guddiga Doorashooyinka ayaa tagay magaalada Baydhabo iyagoo kulama la qaatay madax ka tirsan maamulka Koofur Galbeed Soomaaliya, waxaana ayna sheegeen in sidaas si lamid ah ay u gaari doonaan Dowlad Goboleedyada dalka maadama la rajeenayo inay ka dhacaan Doorashooyinka Golaha Degaan iyo mida Hogaamiyeyaasha Maamuladaasi.

Jubaland iyo Puntland ayaa diidan nidaamka Doorasho ee Qof iyo Codka waxaana soo raaca qaar kamid ah siyaasiyiinta Mucaaradka oo Dowladda ku dhaliilay inay dooneyso in hal koox uun Doorasho ay dalkaan ka qabsato.