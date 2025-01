Dibloomaasiyiin u Olloleeya Aqoonsiga Somaliland oo fursad kale helay

Sidoo kale, Danjire Dr. J. Peter Pham, oo hore u ahaan jiray danjiraha Maraykanka u qaabilsanaa waddamada Saaxiil ee Afrika, ayaa la filayaa in uu mar kale ka halwgalo Waaxda Arrimaha Dibadda ee Afrika, sida ay warbaahinta caalamiga ahi qortay. Danjire Pham ayaa isaguna kamid ah dibloomaasiyiinta sida joogtada ah baraha bulshada uga difaaca qadiyadda Somaliland.

Nagy iyo Pham ayaa ka mid ah dibloomaasiyiinta caanka ah ee sida adag uga soo horjeeda “Siyaasadda Soomaaliya Midaysan” iyagoo u arka in Maraykanku uu fursad weyn luminayo haddii uusan Somaliland u aqoonsan dowlad madax-bannaan. “In Trump uu aqoonsi siiyo Somaliland si kasta waa mid dan ugu jirto Maraykanka,” ayuu yidhi Danjire Nagy.

Labadan danjire oo saaxiib ah, ayaa la filayaa in ay wax ka beddel ku sameeyaan siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka ee ku aaddan arrimaha Soomaaliya iyo Somaliland, xilli ay warbaahinta caalamiga ahi qoreyso in laga yaabo in Trump uu aqoonsado Somaliland.