Dhibaatooyinka caafimaad ee hooyoyinka uurka leh

Dhibaatooyinka caafimaad ee hooyoyinka uurka leh iyo caruurtooda wajahaan marka hooyadu uurka ku qaado da’yar.
kaga bogo wareysigaan.
Wariye Hamdi Ahmed

Related News

SBC Radio Live

Facebook Feed

SBC is non Governmental media group (Radio, Television and Internet, SBC was established in June 2001 and its first FM Radio established in Puntland/North Eastern Somalia region.

Quick Links

Contact Info

  • Address: SBC Building Airport Road, Bossaso, Puntland, Somalia
  • info@allsbc.com
  • Office Phone: +2525-824012/824600
  • Mobile:+252-90-799628/+252-90759628

Download Our APP

Follow Us

Copyright © 2001 - 2023 Somali Broadcasting Corporation (SBC) All Rights Reserved.

Site Designed by ILEYS INC.