DFS oo war ka soo saartay musiibaddii Soomalida ka soo gaadhay Jaziirada Madagascar

Wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Daud Aweys ayaa shir jaraa’id uu maanta ku qabtay Xafiiskiisi kaga warbixiyay Tahriibayaal Soomaali ah oo doomihii ay la socdeen ku degtay Jaziirada¬† Madagascar, waxaana uu ku faah faahiyay Shirkiisi Jaraa’id qoraal kasoo gaaray Wasaaradda Arrimaha Dibadda dalkaasi.

Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Daud Aweis ayaa tacsi u diray qoysaska ay ka geeriyoodeen 22-ka ruux ee masiibadan ku dhintey, isagoo dhanka kalena xusay in 48-ka qof ee la soo badbaadiyay ay gacanta ku hayso Dowladda Madagascar.

Wasiir Daud ayaa shaaca ka qaaday dhowr tallaabo oo ay Dowladda Soomaaliya ay qaadeyso oo ay ugu horeeyso in xubno ka socda Dowladda Soomaaliya ay tagi doonaan Madagascar sidoo kale ay xiriir la sameeyn doonaan mas’uuliyiinta Dowladda Madagascar si looga war haayo xaalada Caafimaad ee kuwa doomaha ka badbaaday.

Waxaa jira warar soo baxaya oo ay Wasaaradda Arrimaha Dibbada Madagascar ay sheegtay in suurta gal ay tahay in dadka qaar aan wali lahubin inay Soomaali yihiin iyo in kale taana ay kasoo war bixin doonaan xubnaha Dowladda ee tagi doona Madagascar sida uu xusay Wasiirka warfaafinta Soomaaliya.

Sidoo kale Wasiir Daud ayaa sheegay in ay Dowladda dadkaasi dib ugu soo celinayso Soomaaliya oo bad qabkoodi isku xilsaari doonto, waxaana Daud Aweys uu sheegay inay sameeyn doonaan baaritaan ku saabsan cidii ka dambeeysay tahriibinta Soomaalidaan.

Ugu dambeeyn Wasiirka Warfaafinya ayaa shacabka Soomaaliyeed uga digay safarada noocaani oo kale ah ee mukhalisiinta dadka tahriibinaya taa oo khatar weyn ku ah nafta shaqsiga inuu badda ku bimeeyo badda caalamiga ah, waxaana shacabka uu ugu baaqay in kuwa falalka noocaasi oo kale ah ka shaqeenaya inay lasoo wadaagaan macluumaadkoodi Dowladda federaalka si tallaabo sharciga waafaqsan looga qaado.