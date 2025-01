DFS oo Ganacsatada la kaashaneyso dib u hirgelinta Warshadihii Dalka

Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Ganacsiga & Warshadaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cismaan Maxamed Cabdi Daallo ayaa sheegay in Wasaaraddu ay ku howlan tahay sidii Warshadihii Dalka uu lahaa dib loogu howlgelin lahaa.

Cismaan Daallo ayaa sheegay in awoodda Dowladda Federaalka aanay ku dhicin in ay dusha saarato mas’uuliyadda boqolkiiba boqol ay dib ugu hirgelineyso Warshadahaas balse fursadda ka faa’iideysiga mudan ay tahay in Ganacsatada ay kaashadaan.

Dhulka, Qalabka & waxyaabaha kale ee maamusho Dowladda Federaalka ayuu tilmaamay in ay shuraako kula noqonayaan Ganacsatada daneyneysa in ay dib u howlgeliyaan Warshadihii Dalka si ay qudhooda fursad halkaas uga helaan.

“Dowladda Soomaaliya & Ganacsatada Soomaaliyeed in ay shirko ku noqdaan xarumihii hore Warshadaha Dalka si ay u wada maalgashadaan, Dowladda waxa ay leedahay dhulka, qalabka halka Ganacsatada hantidooda ay leeyihiin, taasina waxa uu hadda horyaallaa Baarlamaanka oo mardhow ansixin doonno.” Cismaan Maxamed Cabdi Daallo, Wasiir ku xigeenka Ganacsiga & Warshadaha XFS.

Dhibaatada ugu weyn ee Ganacsatada ka cabanayaan ayaa ah adeegga Korontada, waxa uu Cismaan Daallo sheegay in mardhow laga faa’iideysan doonno tamarta laga helo ilayska Cadceedda oo laga maarmo dhaqaalaha badan ee ku baxaya matoorka lagu shubayo shidaalka.