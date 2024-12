Ciidamo ka tirsan Jubaland oo iska dhiibay Raaskambooni

Ciidan katirsan kuwa Daraawiishta Dowlad-Goboleedka Jubbaland oo Magaalada Kismaayo uga baxay doomo ayaa iska dhiibay Magaalada Xeebta leh ee Raaskambooni Gobolka Jubada Hoose sida ay sheegeen Saraakiil katirsan Dowladda Federaalka.

Waxa ay ciidankaan wateen afar doon iyaga oo xiran dharka ciidanka Daraawiishta Dowlad-Goboleedka Jubbaland, waxaa soo dhaweeyay saraakiil katirsan Ciidamada Dowladad Federaalka oo fadhigoodu yahay Raaskambooni.

Qaar kamid ah saraakiisha iyo ciidanka isasoo dhiibay ayaa sheegay in iyaga oo ka fogaanaya dagaal dhiig ku daato darteed ay isugu dhiibeen Ciidamada Federaalka oo ku sugan Magaalada Raaskambooni ee Gobolka Jubada Hoose.

“Sababta keentay ma ahan in aan nambar ka helno Dowladda ama dhaqaale ka qaadano balse waa in aan is dilin ama ku biirin Argagixisada, 15 sano ayaa xaalado adag ku sugnayn maadaama aan ku sabarsanayn u adeegista Dalkeenna, Dowlad Soomaaliyeed weligay indhaha ma saarin in aan telefoon ka fiirsano mooyee” Sidaasi waxaa yiri sarkaalka katirsan ciidankaas ee la hadlay Warbaahinta.

Ciidamo katirsan Daraawiishta Dowlad-Goboleedka Jubbaland oo qaarkood wata Gaadiid Dagaal iyo kuwo safar dhinaca Badda ah uga baxay Magaalada Kismaayo oo doomo raacay ayaa isku dhiibay Ciidanka Dowladda Federaalka ee jooga Raaskambooni.