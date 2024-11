Cabdiraxman Cabdi Shakuur oo sharci daro ku tilmaamay Guddigii uu magacaabay BFS

Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo kamid ah mudanayaasha Golaha Shacabka Soomaaliya ayaa si kulul u dhaleeceeyay Guddigii KMG ee dhowaan la magacaabay ee labada aqal ku mideeysan kuwaasi oo ka shaqeyn doona soo diyaarinta xeerarka Doorashooyinka.

Warbixin dheer uu ku qoray bartiisa X waxa uu shaaca la qaaday Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur in Dastuurku uu dhigayo in labada aqal ee Baarlamaanka ay hawl wadajir ah qaban karaan oo keli ah marka:-

1- Doorashada Madaxweynaha.

2- Dib u eegista Dastuurka iyo.

3- Xeerka qoondada miisaaniyadda oo ay labada aqal ku heshiiyeen.

Waxaana uu ku sababeeyay in Aqalka Sare ee Baarlamaanka loo dhisay in sharciyadda iyo xeerarka ka soo gudba Golaha Shacabka uu turxaan-bixiyo, kana eego danta shacabka guud ahaan iyo tan dowlad goboleedyada ay matelaan.

Xildhibaan Cabdiraxmaan waxa uu sharci daro ku tilmaamay in guddi ku meelgaar ah la dhiso, iyada oo aan sharciyada loo xilsaaray aan Golaha la horkeenin, wuxuu sheegay in ay ahayd in Guddiga Arrimaha Gudaha ee Golaha Shacabka loo geeyo, haddii markaa ka dib ay baahi keento Guddiga ku meelgaarka uu Goluhu ansixiyo.

Xidhibaanka ayaa ku eedeeyey Guddoonka Golaha Shacabka in goor hore ay jeebka Madaxtooyada ugu jireen, sidoo kale waxa uu dusha uga tuuray in ay yihiin kuwo ku caanbaxay ku tumashada Dastuurka iyo xeer-hoosaadka Golaha, waxaase wax laga xumaado ah ayuu yiri in Guddoomiyaha Aqalka Sare, Senator Cabdi Xaashi oo rajo laga lahaa uu ku biiray kooxdaas.