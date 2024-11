Beesha caalamka oo amaantay Doorashdii Soomaliland

Safiiro ka socday waddamada caalamka  ayaa sheegay in codbixintii doorashooyinka Somaliland ay u dhacday si hufan oo nabad ah.

Waxa ay sheegeen in dimuquraayada Somaliland ay lamid tahay dimuquraadiyadaha caalamka, oo ku dhisan in musharixiinta fursad loo siiyo in ay ka qayb qaataan doorashooyin xor iyo xalaal ah.

Safiiradan oo warbaahinta kula hadlay Hargaysa, ayaa koomiishanka doorashooyinka ku amaanay shaqada ay qabteen, iyaga oo sheegay in ay muujiyeen hufnaan iyo dhexdhexaadnimo.

“Waxan doonaya in aan ugu hambalyeeyo shacabka Somaliland sidii nabada ahayd ee ay u codeeyeen 13 November, waxaanu jecelnahay in aanu la shaqayno Somaliland si loo xoojiyo dimuquraadiyada” Dajire Mike oo ka socday dowlada Ingiriiska ayaa sida yidhi.

Waxa ay sheegeen in codbixiyayaashu ay go’aamindoonaan madaxweynaha xiga ee Somaliland, isla markaana loo baahanyahay in daneeyayaashu ay aqbalaan natiijada doorashooyinka.