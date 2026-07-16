Ardayda Aragga Naafada ka ah ee Muqdisho oo wajahaya Qalab La’aan July 16, 2026 Share FacebookTwitterPinterestWhatsApp Ardayda Aragga Naafada ka ah ee Muqdisho oo wajahaya Qalab La’aan Waxbarasho xilli la Xusay Maalinta Caalamiga ah ee Braille. Wariye Nacima Salax Related News Haweenka ganacsatada ah ee Baydhabo ayaa maanta do... July 16, 2026 Dhallinyar iskood isku soo xil qaantay ayaa maanta... July 16, 2026 Dhibaatooyinka caafimaad ee hooyoyinka uurka leh July 16, 2026 Law 36 and women’s workplace rights | sharci... May 2, 2026 Parasites Are in Somalia’s Top 10 Most Dangerous D... April 25, 2026 73 Girls Get Free University Education in Dhusamar... April 20, 2026 SBC Radio Live Facebook Feed