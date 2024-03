Xabbad-Joojintii Gaza oo mar kale isfahan la’aan ku dhamaatay

Mareykanka, Qatar iyo Masar ayaa muddo todobaadyo ah isku dayaya in ay heshiis xabad-joojin ah kala dhex dhigaan Israil iyo Xamaas. Heshiiska hadda lagu guul-dareystay ayaa dhigayay in Xamaas ay sii deyso dadka ay ka heyso Isra’il, halka Israil ay xabsiyadeeda ka fasaxeyso maxaabiista jilicsan ee Falastiiniyiinta iyo in labada dhinac ay xabbada joojiyaan muddo lix todobaad ah.