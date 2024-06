Duqa Garoowe oo amar ku bixiyay in Itoobiyaanku ay Magaalada iskaga baxaan

“Dadka Itoobiyaanka ah ee Magaalada kusoo galay Sharci darrada waa in ay isaga baxaan, in badan waxa aan ku dadaalnay in Dadkaas lasoo dhaweeyo laakiin hadda waqtieeda ayay gaadhay waxaana rabnaa in aan dadkaas u sheegno inta goori-goori tahay in ay isaga baxaan magaalada tan ee Garoowe, Qofkii aan ka bixin waxa uu ogaan doonnaa in isaga oo xirxiran laga saari doonno” Duqa Garoowe, Cabdulqaadir Geeddi.