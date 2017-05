Xildhibaanno ka tirsan Golaha shacabka islamarkaana dhawaan magaalada Nairobi kaga dhawaaqay Madal ay u bixiyeen horusocod ayaa sheegay in aysan ahayn mucaarad ka dhan ah dowladda Madaxweyne Farmaajo.

Xildhibaannadan oo maanta kula ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in aysan mucaarad ahayn laakiin ay u jiraan kaliya dhowr hadaf oo gaar ah.

Kulanka Maanta ayaa waxaa shir guddoominayay C/rashiid Maxamed Xiddig oo la sheegay in uu hormuud u yahay Madasha Nairobi lagu dhisay ee la sheegayo in ay waddo mooshin ka dhan ah Dowladda Fedraalka ah.

Kulanka ay maanta yeesheen ayey ku beeniyeen warar lagu qoray Baraha Bulshada oo sheegayay in ay mooshin ka wadaan Dowladda Madaxweyne Farmaajo,waxaana ay ku tilmaameen war aan sax ahayn.

Kulankan ayey ka sheegeen in Madasha horusocod tahay madal la doonayo in looga dhamaado Qabyaaladda islamarkaana lagu joojiyo ,waxaana ay ku dareen in aysan iyaga ahayn Dowlad Dumis.

Madashan ayey sheegeen in ay tahay madal ay leedahay umadda Soomaaliyeed islamarkaana uu ka qeyb geli karo qofkasta oo Muwaaddin Soomaaliyeed ah.

Guddoomiyaha Madasha Horusocod C/rashiid Maxamed Xidig ayaa ka hadlay hadafkooda iyo ujeedada ay sameeyeen Madashan.

Xildhibaan Xidig ayaa sheegay in aysan iyagu aheyn mucaarad, isla markaana dowladda aysan si gaar ah mucaarad ugu aheyn, hase ahaatee waxaa uu tilmaamay in waxa ay isu baheysteen uu yahay in Horusocod, dalkana la hormariyo.

“Anaga qolo mucaarad ma nihin, dowladda ma mucaaradsani, kamana keeneyno mooshin Ra’iisul Wasaaraha iyo Madaxweynaha, waxaa isu baheysanay waa in dalka la hormariyo, horayna loo socdo”ayuu yiri C/rashiid Xidig.

C/rashiid Xidig ayaa meesha ka saaray wararka suuqa loo geliyay ee ku saabsan qorshaha loo sameeyay madasha, wuxuuna tilmaamay inay doonayaan in dalka ka gudbo nidaamka 4.5, loona gudbo nidaamka xisbiyada.

“Maadaama dalkan la rabo inuu horusocod, lagana gudbo nidaamka 4.5, waxaa rabnaa inaan noqono xisbi dalkan ka dhisan, xildhibaan kastana waxaa laga rabaa in labo sano kaddib inuu xisbi ka tirsanaado”ayuu yiri Xidig oo intaa ku daray in cid kasta ay u furan tahay inay ku soo biiro horusocod

Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay dhowr Xildhibaan oo iyana ku dheeraaday hadafkooda, waxaa ay xuseen in ujeedkooda yahay isla xisaabtan, wixii qaldan ay saxaan, balse aanay sida wararka baraha bulshada loogu sheegayo.

Ilaa Bisha Julay ayey sheegeen in ay madashan furantahay,waxaana ay ujeedadoodu ku sheegeen in laga gudbo qabyaaladda loona gudbo hannaanka Axsaabta,madashana loo dhisay in ay muujiso kaliya dhaliilaha Togan ee dowladda.



