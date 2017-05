Hugaamiyaha xarakada Xamaas ee Khaalid Mashcal ayaa isniintii sheegay in xarakadu ay ayidsantahay in ladhiso dawlad kumeel gaar ah oo falastiiniyiitu ay leeyihiin.

Mashcal ayaa sheegay xili uu ku sugnaa caasimada Qadar ee Dawxa , isagoo sharaxaya qoraalka siyaasada cusub, islamarkaana Xamaas ay ugu yeerayso Falstiin in ay xorowdo si waliba dhamaystiran, balse inatay u diyaar garoobayaan sidaa darteedna ay tahay in ay samaystaan dawlad kumeel gaar ah.

Xamaas ayaa qabta in ayna marnaba qiranin Israaiil in ay jirto, dawlad madax banana raba in ay noqoto, ama ayna ka tanaasulin wax xuquuq ah oo ay leeyihiin.

Mashcal ayaa intaasi raaciyay in Xamaas ay balan qaadayso dawlad madax banaan, iyadoo aan marnaba la qiran dawlada Yuhuuda , isagoo xaqiijiyay in xarakada Xamaas ay tahay sawir guud oo ka turjumaya wadaniyada, islamarkaana ay tahay in la xafido lana hormariyo.

Isagooo sii wada ayuu sheegay in Xamaas ay dooratay waji cusub, oo isbadal iyo dabacsanaan xanbaarsan.