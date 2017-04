Wasiirka dibada ee dalkaasi sucuudiga oo tegay caasimada Ruushka ee Moscow ayaa xaqiijiyay in wadankiisu uu qirayo in Bashaar Al-Asad mustaqbal danbe uuna ugu harin maamulka dalkaasi Suuriya.

Hadlkan ayaa yimid kadib markii ay kulan wada yeesheen Caadil Al Jubair iyo dhigiisa Sergeyo Lavrov

Kulankan ayaa kusaabsanaa sidii laysugu soo dhawayn lahaa aragtiyaha ay ka qabaan labadadooda dal wadanka Suuriya.

Jubair ayaa shir saxaafadeed ka sheegay wadahadalkan kadib in boqortooyada sucuudi Carabia uu jecelyahay in uu xad u dhigo fargalinta

doolaalada dheer ee ay iiraan kuwado arimaha Bariga Dhexe.

Sidoo kale waxuu cadeeyay wasiirku in wadahadalada nabadaynta ee Suuriya ee kasocda Astaana caasimasda Suuriya ay u socdaan si wanaagsan , sidaa darteedna aan baahi loo qabin,

Wadahadaladan ka socda Kaasakhistaan ayaa waxaa kafaala qaaday wadamada kala ah, Ruushka Iiraan iyo Turkiga.

Inkastoo la ogyahay in ismaan dhaaf ra’yi uu ka dhex jiro labadan dawladood , balse Lavrov ayaa carabka ku adkeeyay in ay jiraan khilaafyo dhanka fikirada ah oo dhex maray sucuudiga iyo Ruushka balse kolka xaaladu ay taagatahy nabada Suuriya in ay labada dal ay kawada shaqayn doonaan.

Xukuumada Moscow ayaa gabiahaanba diidan in uu Asad kadago xilka , yadoo sheegaysa in ay khasab tahay in doorashadiisu ay sanduuqyada codbixinta buuxiso.