Waxaa si kama danbaysa xariga looga sii daayay madaxwayii hore ee Masar Xusni Mubaarak, gurigisa ayuu dib ugu noqday Oo ku yaala New Masar Ama Masarta Cusub subaxnimadii maanta oo jimce ahayd , muddo kadib kolkii uu ku xirnaa cisbitalka milateriga ee Almacaadi, sida laga soo xigtay Farid Al-Deeb oo ah abukaataha madaxwaynihi hore.

Mr. AL-Deep ayaa u cadeeyay BBC-da in dhamaan qoyska Xusni Mubaarak ay sugayeen soo dhawayntiisa, halka ayna so dhawayntaas ka marnayn saaxiibadii qoyska Xusni gudaha gurigiisa ee ku yaala Masril Jadiida.

Abukaataha ayaa sheegay in uu Xusni u mahadceliyay dhaamaan dadkii aan ka daalin caawimaadiisii gacana ka gaystay sii dayntiisa mudadi uu xirnaa.

xukuumada Masar ayaa qorshaynaysan in mudo ah ba siidaynta madaxwaynihi hore ee Masar maalmo un ka hor kolkii lagu waayay eedaymihii ka dhan ka ahaa ee lagu eedaynayay isaga . eedaymahaas ayaa ahaa in uu gacan kulahaa dilki loo gaystay dad dibad jogayaal ah oo lala xiririnayay in ay qayb ka ahaayeen banaan baxyadi laga samaynayay dalka gudihisa ee lagaga soo horjeeday maamulkii Xusni Mubaarak 25 kii bishi janaayo sanadii 2011 ki.

maxakamada ayaa xukun ciqaab ah marisay Xusni mudo sadex sanadood ah, kadib markii lagu eedeeyay in uu lunsaday hanti qaran .

balse Xusni ayaa wali ciqaab ay dul taal maadaamuuna awood ulahayn in uu dalka ka safro . arintan ayaa lala xiriirinayaa baaritaano ku socda wali, baaritaanadan ayaa ku lug eh lacago la sheegay in uu si aan sharci ahyn in uu ku helay, kuwaasoo loo yaqaano”.

Mubaarak oo 88-jir ah, ayaa markiisii ugu horaysay xukun maxamadeed lasoo taagay sanadi 2012 kii sanad ka dib marki uu aqbalay in uu xilka iskaga dago, kadibna waxaa lagu xumay xabsi daa’in.

Balse waxaa beenobay eedaymihi, Mubaarakna waxuu beeniyay eedaymihi la xiriray dilka mudaharaadlayaashi banan jooga ahaa, isago xaqiijinaya in ay taarikhdu xukumi donto, cadayna doonto sidi uu u ahaa muwaadin u lhidmeeyay dalkisa.

850 ruux ayaa lagu dilay ololihi ay qaadeen cidamada amaanka si ay uga hortagaan mudaharaad yada , waxayna kuso idlaadeen in xilka iska wareejiyo Mubaarak.

Dilkii loo gaysanayay mudaharadlayaasha ayaa sii socday, ururada xuquuqal insaanka ayaa ku baaqay in cidanka lala xisaabtamo.

Turjumid Asiya Abshir

Xigasho : BBC Arabic