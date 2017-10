Munaasabad lagu caleemasaarayay Madaxweynaha dowlada goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta lagu qabtay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle.

Xaflada caleemasaarka ayaa waxaa ka qeybgalay ra’iisal wasaare Xasan Cali Kheyre, Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka, guddoomiyaha Aqalka Sare, Wasiiro, xildhibaano, wakiilka QM, wakiil ka socday Midowga Afrika, Safiirka Turkiga ee Soomaaliya iyo Marti sharaf kale duwan.

Munaasabadan ayaa waxaa mas’uuliyiintii ka qeybgashay ay ugu hambalyeeyeen uguna soo duceeyeen Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare,waxayna dhamaan mas’uuliyiintii ka qudbadaha ka jeediyay ay ka hadleen qaraxii 14kii bishan ka dhacay magaalada Muqdisho, waxana ay sheegeen inay ku baaqeen in meel la isaga soo wada jeesto sidii ururka Al-shabaab loola dagaalami lahaa.

Mas’uuliyiintii ka qeybgashay munaasabadan ayaa waxaa ay ugu baaqeen Madaxweynaha cusub ee Hirshabelle inuu si cadaalad ah ugu shaqeeyo shacabkiisa kuna dadaalo sidii dhinaca Beeraha horumar uga gaari lahaa maadaama wax soosaarka dalka labada gobo lee ku mideysan dowlad goboleedka ay qani ku yihiin.

Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle oo maanta la caleema saaray ayaa u mahadceliyay madaxdii ka soo qeybgashay munaasabadii caleema saarkiisa waxana uu ballanqaaday inuu ka shaqeyn doono sidii bulshada uu ugu shaqeyn lahaa si cadaalad ah isla markaana ka shaqeyn doono sidii loo horumarin lahaa dowlad goboleedka Hirshabelle iyo guud ahaan dalka Soomaaliya.

Ra’iisul wasaaraha ayaa u hambalyeeyay Madaxweynaha Hirshabeelle iyo Shacabka ku nool deegaanada maamulkaasi, isagoo u rajeeyay Hormar balaaran iyo inay ka shaqeeyaan Amniga iyo hormarinta dalka, isagoo sheegay inuu Salaan kaga wado Madaxweynaha Dalka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.

Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in Dowlada Soomaaliya ay ka shaqeyneyso sidii loo hirgalin lahaa Nidaamka Federaalka, iyo in laga shaqeeyo Sugida amniga iyo Hormarka dalka.

Sidoo kale wuxuu ku baaqay Ra’iisul wasaaraha in laga shaqeeyo Midnimada lagana tago Khilaaf iyo wax kasta oo dib u dhigi kara hormarka ay ku socoto Soomaaliya, wuxuuna xusay in hadafka uu yahay in la daboolo baahida shacabka Soomaaliyeed uu sheegay inay u baahan yihiin Amni, Dhaqaale iyo in shaqo loo abuuro Dhalinyarada.

Ra’iisul wasaaraha ayaa ka hadlay khilaaf la isla dhex marayay inuu u dhaxeeyo Madaxda Dowlada Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada dalka, wuxuuna sheegay in meel kasta oo maamul uu ka jiro uu imaanayo Khilaaf laakiin wuxuu sheegay in Maamul Goboleedyada ay yihiin Garbaha Dowlada Federaalka isla markaana ay si wadajir kaga shaqeynayaan Hormarka Dalka, lagana wada hadli doono waxkasta oo lakala tabanayo.

Ugu dambeyn Ra’iisul wasaare Xasan Cali ayaa ka hadlay Gogosha uu Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ku casuumay Madaxweyneyaasha Dowlad Goboleedyada isagoo sheegay in Madashaasi looga hadli doono Tabashooyin ay kala qabaan Dowlada Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada iyo in Madaxda Qaranka ay ka tashadaan sidii dalka looga xureyn lahaa Cadowga umadda Soomaaliyeed ee Al shabaab.

Madaxweynaha Puntland oo khudbad dheer oo muhiim ah ka jeediyey xafladda caleema saarka madaxweynaha Hir-shabeelle ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan-yahay kasoo qayb galka xafladda caleema saarka Madaxweynaha cusub ee Hir-shabeelle, isla markaana waxa uu Madaxweynuhu xusay in doorashada Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare ka turjumayso midawga ummadda Soomaaliyeed iyo fadaraaliisamkii Soomaaliya oo Hirgalay.

“Aniga iyo weftigayguba aad iyo aad ayaan uga mahad naqaynaa soo dhoweyntii aad nasoo dhoweyseen shacbiga reer Jawhar iyo Hir-shabeelleba ee wanaagsanayd, quruxda badnayd, walaaltinimada lahayd, runtii waa dawlad nimadii Soomaaliyeed oo hore u socota, doorashada Maxamed Cabdi Waare waxay ka turjumaysaa fadaraaliisamkii Soomaaliya oo socda oo hirgalay, Madaxawed Cabdi Waare inta aan ka bartay waxaan aamin sanahay dad weynaha Hir-shabeelle inay heleen hogaamiyihii u wanaagsanaa ee ay heli lahaayeen” ayuu yiri Madaxweynaha Puntland.

Madaxweynaha Puntland ayaa dhinaca kale la dardaarmay una duceeyey Madaxweynaha Hir-shabeelle in Alle u fududeeyo xilka uu u qaaday shacabka Hir-shabeelle, iyo ummaadda Soomaaliyeedba, waxaana uu xusay Madaxweynuhu in shacabka Hir-shabeelle iyo Soomaaliya oo dhanba ay soo mareen wakhti aad u dhib badan loona baahan yahay in uu ka shaqeeyo wixii ay kaga bogsan lahaayeen xanuunkaasi iyo wakhtigaasi adkaa ee soo maray.

Gudoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka DFS Cabdi Xaashi Cabdullaahi, Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan, Madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Shiikh Aadan iyo Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaalle Geelle Xaaf ayaa dhammaantood Madaxweynaha Hir-shabeele Dr .Maxamed Cabdi Waare ugu hambalyeyey xilka uu u qabtay dadkiisa iyo dalkiisaba, waxaana ay Alle uga baryeen inuu Alle u fududeyo shaqada baaxaddale ee loo igmaday.

Ugu danbayn, Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shacabka Soomaaliyeed uga tacsiyeeyey dhibaatadii soo gaartay dadkii rayidka ahaa ee ku wax yeeloobey qaraxii Muqdisho 14 october 2017, waxaana uu Alle uga baryey dadkaasi in Alle u naxariisto intii dhimatay, intii ku dhaawacantayna Alle u boogadayo.

