Ilo ku dhow dhow Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa xaqiijinaya in wada hadalada maanta la filayo inay bilowdaan, iyadoo wada hadaladan oo lagu waday in todobaadkii hore bilowdaan ay farsamo ahaan dib ugu dhaceen.

Guddiga Wada hadalka uga qeyb galaya Galmudug ayaa xalay loo gudbiyay Ra’iisul Wasaaraha, kuwaasoo isugu jira Wasiiro iyo Xildhibaano ka tirsan Maamulka Galmudug.

Sidoo kale Wafdiga Ahlusuna ee ku sugnaa Muqdisho ayaa kulamo la lahaa Madaxda dowladda, sida Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha, kuwaasoo u gudbiyay shuruudo ay wateen.

Shuruudaha qaar ayaa sabab u ahaa in dib u dhac ku yimaado wada hadaladii todobaad ka hor bilaaban lahaa, waxaana jiray in Ahlsuna dalbatay in xilal ka hesho Federaalka, taasoo Madaxda dowladda marka hore ka dalbadeen inay wada hadal la galaan Galmudug.

Guddi Wasiiro ah oo ka socda Xukuumadda Federaalka, ayna ka mid yihiin Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Wasiirka Arrimaha Gudaha ayaa lagu wadaa inay ka qeyb galaan wada hadaladan, iyagoo qaab dhex dhexaadin uga qeyb qaadanaya.

8 maalmood Oo Kaliya ayaa ka harsan xilliga loo balamay in la qabto doorashada Madaxweynaha Galmudug, taasoo mudada ka harsan aanay muuqan in wada hadalada lagu dhameyn karo, waxaase laga cabsi qabaa in wada hadalada labada dhinac in ay wax natiijo ah ka soo bixi waayaan.

Ahlusunna ayaana Muhiim u ah Dhismaha maamulka Galmudug, iyagoo Heysta Magaaladii caasimada u aheyd Maamulka ee Dhuusamareeb.