Axmed Ducaale Geelle Madaxweynaha cusub ee Galmudug waxaa ku dhashay Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug, 8-dii bishii July sanadkii 1949-kii, iyadoo Dugsiga Hoose/Dhexe uu ku soo qaatay magaaladaasi, intii u dhaxeysay 1958-1965-kii. Sidoo kale Qur’aanka Kariimka ayuu ku xifdiyay isla magaaladaasi.

Dugsiga Sare, ayuu kaga baxay Iskuulka Jamaal C/naasir ee Magaalada Muqdisho intii u dhaxeysay 1966-1970-kii. Jaamacadda Umadda, Kulliyada Dhaqaalaha ayuu kaga baxay intii u dhaxeysay 1972-1976-kii.

Intii uu dhiganaayay Jaamacadda Umadda, ayuu ka shaqo billaabay Bankiga Dhexe Somaliya, isagoona ka soo shaqeeyay intii u dhaxeysay 1975-1979-kii.

Dhanka ganacsiga, ayuu u wareegay 1979-kii, iyadoona uu ku soo jiray illaa 1999-kii. Wuxuu noqday aasaasihii iyo hawlgeliyihii Garoonka Nambar Konton ee Gobolka Shabellaha Hoose, intii u dhaxeysay 1992-2011-kii.

Sidoo kale waa aasaasihii iyo hawlgeliyihii diyaaraddii ugu horeysay ee ka hawlgasha Somaliya (Daallo Airlines), wixii ka dambeeyay burburka Dowladdii Dhexe Militariga.

Sanadkii 2000, ayuu ku biiray saaxadda siyaasadda dalka, iyadoo uu ka mid noqday Xildhibaanada Baarlamaankii Carta lagu soo dhisay, waxaana uu Xildhibaan soo ahaa illaa 2016-kii.

Waxaa la xusuustaa gacantii uu ku lahaa fududaynta ergooyinkii Somaliyeed ee ka qaybgashay Shirkii Magaalada Carta ee Wadanka Jabuuti, laguna soo doortay Madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan.

Mudadii burburka, ayuu la soo shaqeeyay qaar ka mid ah Hay’adaha Qaramada Midoobe sida, WFP, Save Children, FAO iyo ACRC. Wuxuu sidoo kale uu la soo shaqeeyay Hay’adaha DOME iyo ADCO Groups.

Axmed Ducaale Geelle Xuseen (Xaaf) oo ahaa ganacsade iyo xildhibaan dowladda dhexe ah 16-kii sano ee la soo dhaafay ayaa maanta magaalada Cadaado loogu doortay madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug.

Hannaan Siyaasadeed Oo Isla Xisaabtan Leh: Axmed Ducaale Geelle Xuseen (Xaaf) waxaa uu barnaamijkiisa ku sheegay in uu Galmudug ku hoggaamin doono kana hirgelin doono hannaan siyaasadeed oo ku dheehan isla Xisaabtan iyo hufnnaan.

Ka faa’ideysa Kheyraadka: Axmed Ducaale Xaaf waxaa uu sheegay in maamulka Galmudug uu ka dhigi doono mid si fiican uga faa’ida kheyraadka dabiiciga ah Si Loo gaaro isku filnaashiyo Muddo kooban, lagana bixi doono gaajada, waxaa kaloo ku sheegay in ay la soo bixi doono dahabka, kalluunka, shidaalka iyo xitaa in cunto iyo biyo loo heli doono dhibaatada xoolaha heysto.

Mudane Axmed Geelle Xaaf, waxaa uu barnaamijkiisa dowladiisa ku ballan-qaaday in in meel walbo oo Galmudug ah uu biyo geyn doono.

Midnimada: Barnaamijka Axmed Geelle, waxaa kale oo ka mid ahaa in uu ballan-qaaday in uu kasban doono kalsoonida shacabka Galmudug, maamul goboleedyada dariska ah iyo In la joojiyo dhibaatooyinka soo laalaabanaya kuwaas oo sida uu sheegay wiiqaya dowladnimada.

Dib U Heshiisiin: Waxaa Barnaamijka Axmed Geelle Xaaf ku jira, hirgelinta qorshe dib u heshiisiin, isaga oo ka bilaabayo sida uu sheegay Ahlu sunna Wal-Jamaaca oo uu ku tilmaamay culimaa’udiin asal ah iyo kuwa Galmudug dhexdeeda ku nool oo sababtooda magaalooyinka iska gaari la’yihiin.

Xaqiijinta Amniga: Amniga waa laf-dhabarta barnaamijka Axmed Geelle Xaaf, la’aantiisa lama noolaan karo, waxaa uu ballan-qaaday dhismaha ciidan hufan oo ka shaqeeya nabadda Galmudug, in uu siin doono ciidanka mishaar iyo wacyigelin. Geelle waxaa uu sheegay in Galmudug heysato ciidan ku filan oo tayeysan oo aan heysan agab iyo kalsooni.

Cadaaladda Iyo Ka hortagga xad-gudubka: Barnaamijka Axmed Xaaf waxaa ka mid ah Cadaaladda, la’aanteedana aan waxbo la qaban Karin, isaga oo sheegay in haddii cadaalad la helo la ilaalin karo xuquuqda, nafta iyo maalka dadka.

Kobcinta Dhaqaalaha: Axmed Ducaale Geelle Xaaf, waxaa uu barnaamijkiisa ku sheegay in Galmudug dadkeeda aaney sabool aheyn ee saboolnimada ay tahay siyaasad xumida.

Waxaa uu barnaamijka uga hadlay awoodda canshuuraha iyo sida ay saldhig ugu tahay hantida dadka, Canshuurta waxaa uu ku sheegay oo kale in ay tahay mid dadka loogu shaqeynayo, oo jidadka iyo kaabayaasha dhaqaale lagu dhisayo, haddii canshuur la helo Dhaqaale la helaayo, cashuur qaadista iyo waxaa uu isku xiray shacab iyo dal quruxsan.

Mr. Xaaf waxaa uu barnaamijkiisa ku sheegay in Galmudug ay leedahay xeeb dhan 300 KM isla markaana uu ku dadaali doono sidii looga faa’ideysan lahaa xeebtaas iyo dekadda.

Axmed Ducaale Xaaf waxaa uu barnaamijka ku sheegay in Shacabka, Xildhibaannada, wasiirada iyo aqoon yahanka uu ka talin gelin doono wax walba oo go’aan laga qaadanayo