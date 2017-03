Xeer ilaaliyaha Guud ee dalka Maraykanka Jeff Sessions ayaa gees iska dhigay in uu sii wado baaritaanadii loo igmaday in uu fuliyo , baaritaanadan ayaa ku saabsanaa in ay dawlada Ruushku daakhilaad ku samaysay doorashadii Maraykanka ee u danbaysay, arintan ayaa waxaa Wada waaxda dambi baarista Maraykanka ee loo yaqaano FBI.

Laakiin Xeer ilaaliyaha Guud ayaa iskadiiday dhamaan eedaymihii loa xiriiray in uu beenaale yahay , islamarkaasina uu been sheegay, wax xiriir ahna uuna lala hayn Ruushka.

Blasé xisbiga Dimuqraadiga ayaa ka codsaday xeerilaaliyahan in uu is casilo ka dib markii la ogaaday in uu mar kulan la qaatay danjiraha Ruushka , mudadii ay socotay ol’olihii doorashada Maraykanka ee sanadkii hore.

Mr Sessions ayaa war qoraal ah oo uu soosaaray ku sheegay sidan “Waxaan doonayaa in aanan qayb ka noqdo baaritaannada xiligan socda iyo kuwa iman doona mustaqbalka ee la xiriira ol’olihii doorashada wadanka Maraykanka”

Shir jaraaid oo uu ku qabtay magaalada Washington ayuu sidoo kale ku sheegay, in dhamaan waxqabadkiisii, iyo waliba hadaladiisii uu horay u sheegay xiligii uu shaqadiisa ku samaynayay dib u eegista uu ka run sheegay, dhabtana uu ka hadlay ,xiligaasi sidii uu wax ufahansanaa.

Sessions ayaa la kulamay in ka badan tiro lagu qiyaasay 25 danjire sanadkii tegay, maadaamuu xubin aad u firfircoon ka ahaa ololihii doorashada, gaar ahaan xisbigii Trump.

Wararka SBC