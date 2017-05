Madaxwaynaha Maraykanka ee Donald Trump ayaa sheegay in uu soo dhawaynayo in uu lakulmo hugaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, Kim Joung Un xili duruufahu ay munaasabyihiin.

Wakaalada wararka ee Bloomberg ayaa sheegtay in madaxwaynaha maraykanku uu yiri sidatan” hadii ay ugu haboontahay in aan la kulmo Kim , xaqiiqdii waan la kulmayaa , waana ii sharaf in aan ficilkaa sameeyo”.

Trump ayaa axadii lasoo dhaafay ee todobaadkan gudihiisa ku tilmaamay Kim in uu yahay nin xariif ah.

Qirashooyinkan ayaa imaanaya xilli ay sii hurayso xiisada colaadeed ee ka dhex taagan labada dal ee Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi.

Aqalka cad ayaa war qoraal ah oo ay soo saareen kadib hadaladii Trump ku sheegay in ay tahay in kuuriyada waqooyi ay marka hore buuxiso shuruudo dhowr ah ka hor kulan kasta oo u dhaxeeya labada hugaamiye.

Hadaladii dhawaantan uu sheegay Trump ayaa waxaa ka mid ahaa” dad ayaa iswaydiinaya Kim Joung Un tolow ma nin caqli badnbaa”, “ balse anigu magaranayo runtii.

Mar lawaydiiyay trump “ maxaa sababy in ay gantaalada Kuuriyada Waqooyi in ay si isdaba jooga ay u fashilmaan xiliga ay qarxayaan ee hawada loo gano, iyadoo la ogyay ilaa iyo haatan in labo gantaal ay kuuriyada waqooyi ka fashilmeen

Balse Trump ayaa diiday in uu ka jawaabo arintaa, isagoo raaciyay’ maaha in aanu soo bandhigno dhamaan dhaqdhaqaaqyadayada oo lawada ogaado, waa sidii ciyaartii shaxda oo kale.

Markale ayaa laga yaabaa in aad ogaataan ama aydaan ogaanin.