Madaxwaynaha Maraykanka Donald Treump ayaa amar ku siiyay madaxa goloha wakiilada Paul Ryan, in uu meesha ka saaro mashruuca caafimaadka oo la doonayay in lagu badalo mashuruucii caafimaadka ee Obama Care kadib markii ay cadaatay in aan aqalku codkiisa inta badan ku taageerin sii ansaxinta barnaamijkan caafimaadka ee uu u olalaynayay madaxwayne Trump.

Ka saaritaanka sharcigan meesha laga saaray ayaa waxaa ay dhirbaaxo kulul ku noqotay Trump kasoo xiligii ololihiisii doorasho balanqaaday in uu xididada usiibi doono mashruucan kuna badali doono qaanuuno cusub oo ka waxtarbadan.

Trump ayaa jumhuurka uga digay in uu hadii ayna u codaynin danta mashruuciisa cusub in masiirkoodu waligood noqon doono in ay hoostagaan mashruuca Obama Care.

Wararka ayaa intaasi ku daraya in 28 ilaa 35 madaxda jumhuurigu ay ku gacan sareeyeen hindisihii sharciga mashruuca cusub.