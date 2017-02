Marka hore waad salaamantihiin dhamaantiin iyo madaxweynaheena.

Runtii sidii loo doortay Madaxweyne Mohamed Abdullahi Farmaajo, waxay niyadeyda jeclaystay in aan ku biiriyo Talo iyo Tusaale ku saabsan (Sidee dawlad wanaagsan oo shacabka ka turjameysa loo heli karaa? ).

Mudane Madaxweyne sida aad ogtahay wadankeena waxa uu burbursanaa in ku dhow 30 sano oo umadii loo kala qeybiyey Qabaa’il iyo Ururu kale taasoo kaantay in madax walba oo timaada dalka in aysan sameyn isbedel muuqda, sababtana ma’ahan madaxda laakin nidaamka qaldan ee wadanka ka jiray intii uu burbursanaa ayaa sababtay in aanan isbedel muuqdo aysan ka tagin madaxdii kaa horeysay.

Nidaamkaas qaldan ee aan kor ku soo xusay waxaa weeye in dalka wax qeybintiisa lagu saleeyo qaab qabiil, taasoo runtii ah dhaqan in mudo ah soo jiray ayna adag tahay in muda gaaban lagu bedelo.

Madax walba oo xilka soo qabatay waxa ay raaci jireen hal nidaam kaas oo ah in qabiil wax lagu saleeyo, aniga kama soo horjeedo in qabiil wax lagu saleeyo laakin qabiil walba dad xun iyo dad fiican bey leeyihiin , markii dawlad laga hadlaayo qabaa’illada waxay sameeyaan in ninka ugu liita aqoon walba halahaadee ayey dawlada ku soo daraan, sababtana waa in qabiilkaas uu kasoo jeedo oo kaliya in uu cadkooda u soo dhiciyo inta kalena aana waxba ka gelin.

Mudane madaxweyne runtii waxaa aad ii soo jiitay mar aan daawaday Muuqaal kooban (video) aad kaga hadleysay tira koob laga sameeyey Soomaaliya, ayaa hadalkaaga waxaa ku jirtay in magaalo kamid ah magaalooyinka dalka in ay ka dacwootay in uusan sax ahayn tirakoob lagu sameeyay dadka ku nool oo la yareeyey, laakin hal qola oo tiraahda majirin tira koobka Somalia wuu qaldan yahay oo somalidu tira ahaan intaas way ka badan yihiin, markii laga reebo hal qof oo adiga ah (Mohamed Abdullahi Farmaajo), marka waxaad moodaa In qabiil walba laga dhaadhicyey in uu ka fikiro oo kaliya reerkiisa uusan u damqanin kuwa kale hadii ay dhimanaayaan iyo hadii kale.

Waxan ula jeedaa hadalkeyga in qabaa’illada Soomaaliyeed aysan wada xumeyn kuligood balse ay ku jiraan dad wanaagsan oo damiirkooda u damqanaayo somali oo dhan, laakin nasiib daro qabiilka uu ninkaas kasoo jeedo waxay u yaqaanan nacas maadaama uusan qabiilkiisa kaliya uusan u damqaneyn.

Mudane Madaxweyne waxaan kaa rabaa in aan kugu dhiirageliyo sidii aan dadkaas wanaagsan uga soo dhex xuli laheyn Qabaa’illada Soomaaliyeed maadaama xiligan aanay munaasab aheyn in laga guuro Nidaamkan Qabaliga ah.

Waad lasocotaa qaabka xildhibaanada lagu soo xulan jiray iyo qaabka ay maanta ku yimaadeen in ay kala duwan tahay ayagoo ku saleysan isla qabiilkii, balse oo weji bedelan una muuqata mid lagu keenay weji cusub oo qurxoon, sababtoo ah xildhibaanadii hore oday dhaqameed baa soo xuli jiray kadibna waa laqaadan jiray, laakin maanta xaalka waxuu gaaray in xildhibaankii laga shakiyo dib loo soo celiyo oo uu tartan kale soo galo.

Xusuusin, Mudane madaxweyn in ay xildhibaanada haatan jooga yihiin kuwa wanaagsan waxaa cadeen u ah in ay aqbaleen rabitaanka shacabka oo ay doorteen madaxweynihii shabacka.

Hadaba hadii aan u soo gudbo talooyinkayga .

Madaxweyne hadii qofka uu xulanaayo hal qof way fudutahay in 99% uu xusho qof wanaagsan, laakin qofka hadii uu rabo in uu dad badan xusho waxaa laga yaabaa in uu ilduufo oo uusan 99% xulan dad wanaagsan.

Marka mudane madaxweyn raysul wasaaraha aad xulaneyso maanta cid kaaga aqoon badan majirto, sababtoo ah waxaad taqaanaa baahida shacabka iyo raysal wasaaraha ay rabaan nooca uu yahay, laakin taladeeda waxay quseysa xulashada wasiirada, wasiir kuxikeenada iyo agaasimayaasha iyo dhamaan maamulka xafiis yada

Waxaan ku talin lahaa in wasiir walba la mariyo nidaamka ay ku yimaadaan xildhibaanada oo aysan dhicin qaabkii hore in layiraahdo hebal baa wasiir ka ah wasaaradiisa ee xildhibaanadoo aqbalo, laakin lasameeyo in wasaarad walba in ay u tartamaan ugu yaraan laba wasiir ama ka badan ayadoo lagu saleenayo qaabkii qabiilka in wasaarad walba qabiilka loo qorsheeyey in dhowr qof u tartamaan oo ay baarlamaanka kasoo horjeediyaan qorshadooda wax qabad iyo taariikhdooda hore si loo helo wasiir tayo leh laguna xisaabtamo qorshaha uu soo jeediyey

In wasiir kuxigeenada ayagana qaabka wasiirada oo kale la mariyo oo ay tartamaan uu baarlamaanka lahor yimaado qorshahiisa

In agaasimayaasha wasaaradaha iyo dhamaan xafiis-yada wasaaradaha lagu saleeyo aqoon oo aanan lagu saleen qabiil, tani waxay keeneysaa in nidaamka qabiil wax lagu qeebsado inta hore oo kaliya ,laakin waxii ka hooseeyo wasiir kuxigeen lagu saleeyo aqoon oo wasaarada walba agaasimaheeda Tv-yada iyo idaacadaha laga xayeysiiyo si loo helo dhalin yaro aqoon leh, waxaadna ogaado shaqada ugu badan in ay ku dhacdo agaasimaha marka hadii agaasimaha aqoon lagu soo xusho oo tartan adag ku yimaado ayadoo jaamacadaha dalka awood loo siinayo in ay imtixaanaadka qaadaan, taasi waxay keeneysaa isbedel dhab ah iyo cadaalad,

waxaana bilawmeyso shaqo awoorid dhalinyarada ah.

Mudane Madaxweyne maanta Somalida waxaa ka buuxa dhalinyaro oo wiilal iyo gabdhaba isugu jira kuwaas oo aqoon fiican leh laakin shaqo la’aanta heyso ay keentay in ay badda ku baaba’aan.

Mudane madaxweyne guriga waxuu ka dhismaa aas aaska hoose hadii aanan la’adkeen aas aaska hoose muda yar kadib wuu dumayaa marka talooyinkayga waxay ku socdaan in dawladaada aad aas aaska u hagaajiso oo aad ka faa’dieysato dhalinyarada aqoonta leh oo shaqo la’aanta badda ugu baaba’een qeybta dibadaha u dabarsanaayaan,

Mudane madaxweyne maanta waxaad moodaa in aan helnay fursadii labaad, mid waa burburkii ka hore midna hadey noo dhalatay, marka ma rabno in aan iska dayacno fursadaan.

Waxaan allah ka rajeenayaa in uu nawaafajiyo waxii wanaagsan.

SOOMAALIYA SOOMAALI BAA LEH

Wixii qaldan iyo waxii saxan qoraalkaan waxaa iska leh

Eng: Abdullahi Yusuf Mohamed

Abdullahi.yousuf@gmail.com

Alla Mahadleh