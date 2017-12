Edmanton -[Allsbc.com]-Kadib dadaalo in muddo ah oo ay wadday dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu guuleystay in dib u dhis iyo dib u howlgelin lagu sameeyo qalabkii lagu hagi lahaa hawadda Soomaaliya oo muddo 27 sano ah ay ka maqnayd gacanta Soomaaliya.

Wasiirka Gadiidka iyo Duulista Hawadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/llaahi Oomaar oo kusugan magaalada Edmanton ee Gobolka Alberto ee dalka Canada ayaa sheegay in muddo labo todobaad gudohooda kadib ay si rasmi ah u maamulidoonaan Hawadda Soomaaliya mar uu lahadlayay VOA.

“Illaahaa mahadda leh waxaan ugu bishaareynaynaa shacabka Soomaaliyeed sidii aan balanqaadnay in 28ka bishan aan si rasmi ah ula wareegno Hawadad Soomaaliya,waxaanu qaban doonaan xaflad ballaaran oo lagu dahfurayo xafiiska”

“Dad ajinabi ah iyo kuwa kale ee Hay’adda ECAO way ku lugyeelan doonaan ilaa aan tababarno shaqaale Soomaaliyeed oo awood u leh in ay maamulaan hawadda Soomaaliya,malintii aan u diyaar garowno in aan awood u yeelano sirasmi ah ayay shaqaalaheena shaqada kelidooda maamulidoonaan,inta ka horeysay tababara ayaan siinaynaa,balse muhiimaddu waa in dowladda Soomaaliya ay lasocoto maamulka Hawadeeda” Ayuu yiri Wasiir Omar.

Wasiir Maxamed C/llaahi Omar ayaa sheegay in ahmiyadda ugu weyn ay tahay in Soomaaliya hawadeeda ay maamuladto muddo 27 sano kadib,wuxuuna intaasi ku daray in hadii Dalku aan isaga maamulan hawadiisa ay micneheedu tahay in weli xorriyad buuxda jirin,taasina uu ku tilmaamay guul ay u soo hooyatay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladooda mar uu lahadlayay

Dhanka kale wuxuu sheegay in faa’ido ay u tahay shacabka iyo dowladda in dhaqaalihi dibadda uga bixi jiray maamulka Hawadda Soomaaliya uu dalka dib ugu soo laabanayo,taasi oo uu ku tilmaamay in ay muhiim u tahay kobaca dhaqaale ee Dalka.

Wixii ka dambeeyey burburkii Dowladdii Dhexe ee Soomaaliya sandkii 1991-dii waxaa meesha ka baxay hay’adihii muhiim ah ahaa ee Dalka uu lahaa,waxaana kamid ah maamulka Hawadda Soomaaliya,oo muddadaasi laga maamulayay meel ka baxsan Soomaaliya,iyadoo ay gacanta ku haysay Hay’adda ECAO oo QM u qaabilsan dhanka socdaalka Hawadda Aduunka.

