Xafladan soo dhaweynta ah oo loo sameeyay Safiirka Dowlada Soomaaliya u jooga dalka Mareykanka Ahmed Eise Awad oo maalintii Jimcaha Soo gaaray Magalada Columbus Ohio waxaa soo abaabulay Ururka Somali American Leadership Council.

Waxaa ka soo qeyb galay, Qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Columbus Ohio.

Qaarkamid ah ka soo qeybgalayaasha xafladan oo ka kala yimi magaalooyinka ku Xeeran Columbus ayaa qaarkood si weyn u danaynayay in ay safiirka wax ka weydiiyaan arimo badan.

Aqoonyahan iyo siyaasiyiin badan oo ka hadlay xaflada waxa ay guud mareen Ahmiyada Safaaradu u leedahay Bulshada ay matasho iyo in looga bahanyahay in ay wax badan wax ka qabtaan.

Safiirkii ugu danbeeyay ee dowladii Dhexe u fadhiyay DC Abdikarim Ali Omar ayaa waxa uu sawir ka bixiyay waxa safaaradu u taagantahay iyo howlaha safiirka, isaga oo xusay in marxalad adag ay ku shaqeeyaan safiirada xiligan matala Soomaaliya maadam aaysan jirin Dowlad wax walba xalin karta.

Waxa uu dadkii goobta ku sugnaa ka codsaday in Safiirka loo fahmo waxa uu yahay iyo waxa uu hayo in ay dhaqaalo la’aanta haysata Dowlada Soomaaliya ay saamayn buuxdo ku leedahay safiiradooda dibada.

Safiirka oo si weyn loo sugayay ayaa markii uu hadalka qaatay waxaa la daremayay in dadku aad u daneeynayaan qodobada uu ka hadli doono qaarkood sida dhalinyarada ku xiran xabsiyada oo Soomaali badani ay ku dhaliilayaan in safiirku uu fududeeyay in dib dalkii loogu celiyo.

Waxa safiirku uu aad uga hadlay wax qabadkii Safarada mudadii uu joogay iyo waxa horyaala wali, isaga oo ka hadlay in wax wayn ay u tartay Jaaliyada Soomaaliyeed bixinta Baasaboorka Soomaaligaa oo markii ugu horeysay mudo 25 sano kadib ah laga bixinayo Safaarada Soomaalidu kuu leeyihiin DC.

Arimaha dhalinyarada xiran oo uu aad ugu dheeraaday waxa uu safiirku u kala qaaday dhowr qeybood, kuwo u xiran Danbiyo kala duwan oo ay ka sameeyeen gudaha Mareykanka, Kuwo soo tahriibay oo ku xiran gobolada xaduudaha ku yaala, iyo kuwo siyaabo kale xabsiga u mutaystay.

Waxa u yiri “Kuwa danbiga ka galay dalkan dowlada Mareykanka ayaa xaq u leh in ay go’aan ka gaarto hadii mudada maxkmadoodu idlaato oo la fasaxo ay iyaga ama ehelkooda naga dalbadaan dib u celin waan u fududeeynaa”

Kuwa habka tahriibka ku soo galay oo ahaa kuwa ugu daran oo dadku ka careysnaayeen in dib loo celiyo qaarkoo safiirku waxa uu iska fogeeyay in saafaradu aysan qaadan karin go’aan iskeed ah oo dib u celin ah lakin dowalada Mareykanaka ay u madax banaantahay in ay qaabisho dadkaasi iyo in ay dib isaga celiso, hadii ay go’aansato dib u celin oo ay naga codsato in waraaqaha aan u samayno sharci mahan in aan dhahno dadkeena ma rabno oo dalkoodu ma rabo.

Tusalaayaan badan ayuu safiirku soo bandhigay sida qaar ka mid ah Soomaalida xiran oo soo wacay xafiiska iyaga oo codsanaya in safiirku dhaho Soomaaliya Nabad mahan taas oo buu yiri dhaawac ku ah qaranimadeena iyo dowladnimadeena Safaarad dalkeeda xumaan ka sheegtana majirto dunidan.

Safiirku waxa uu kulamo gooni gooni ah la qaadanayaa qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed iyo ardada wax ka barata Jaamacadaha iyo Kuliyadaha Ohio.

SAWIRRO :