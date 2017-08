Waxaa Maalintii labaad albaabada u laaban Idaacada Galgaduud ee ka howlgaleysay gobolka Bartamaha soomaaliya ku yaala ee Galgaduud gaar ahaan magaalada guriceel ee gobolkaas taas oo ay gelinnimadii shalay Albaabada u laabeen Culimaa udiinta Ahlusuna waljameeca.

Tafaftirka Idaacadaasi oo habeenimadii xalay wareysi siiyay SBC International ayaa u xaqiijiyay in loosheegay in ay idaacada demiyaan, ka dib amar ka so baxay Maamulka Ahlusuna, islamarkaana ay demiyeen ilaa iyo hadana ay u densantahay.

Lama yaqaan sababaha keentay in Idaacada Galgaduud ay Maamulka halkaasi ka arimiya ay hawada ka saaraan, balse mar aynu weydiinay C/faraax Xasan Tafaftiraha wararka ee Idaacadaas sababaha dhaliyay oo la is orankaro waa lagu heystaa Idaacada, ayaa waxa uu sheegay in la isla dhexmarayo warar badan oo ay ka mid yihiin in idaacadu ay baahisay warar ku aadan ciidamada Itoobiya oo gudaha u soo galay Guriceel taasina uu yiri ay aheyd mid cad oo ay dadweynaha magaaladuba arki kareen ciidamada Itoobiyaanka oo gaadiidkooda ku raran islamarkaana dhexmaraya gudaha Magaalada .

Dhinaca kale ma jirto ilaa iyo iminka wax war ah oo ka soo baxay Maamulka Ahlusuna waljamaaca ee gobolka gaar ahaan kan degmada guriceen, taas oo lagu faah faahinayo waxa ay maalintii labaad u xirantahay Idaacada Radio Galgaduud .

Maxamed Cali

SBC International News Desk