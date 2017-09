Madaxweyne ku Xigeenka Puntland Eng C/xakiin Cabdullahi Xaaji Cumar Camey ayaa maanta Magaalada Garowe waxa uu ka daahfuray Dalad ay ku mideesanyihiin Dadka la nool Xanuunka HIV/AIDS-ka.

Daladaan ayaa waxa ay ka shaqayn doontaa Dayeelka dadka Qaba Xanuunka HIV/AIDS-ka waxaana Daladaan Xafiiskii ugu Horeeyay ay ka furatay Magaalada Garowe .

Inta Badan Dadka qaba Xanuunka HIV IDS ayaa waxa ay ka Cabtaan takoor uga yimaada Bulshada qaybaheeda kala duwan waxa ayna had Garowsadeen in ay is daryeelaan .

Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo Daahfuray Daladaan ay sameesteen Dadka qaba Xanuunka HIV/AIDS-ka ayaa waxa uu sheegay in Daladaan waxa badan ka qaban doonto Baahiyaha gaarka ah ay qabaan dadka la nool Xanuunka HIV/AIDS-ka

Madaxweyne Ku Xigenka Puntland oo Khudbad dheer ka jeediyay Xaflada ayaa sheegay in ka doolad ahaan ay doorkooda qaadan doonaan, wuxuuna xusay in dadkaan deeqaha ay dowladdu bixiso ay hadda kadib wax wanaagsan ka heli doonaan,

Madaxweyne ku xigenka ayaa Shacabka oga digay in Ay Bulshadu Takooraan dadka la nool wuxuuna sheegay in ka dowlad ahaan aysan marnaba aqbali doonin in dadkaasi loo geysto faquuq gooni ah,



DHAGEYSO CODKA MADAXWEYNE KU XIGENKA :

