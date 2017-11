Ugu yaraan sideed ruux ayaa ku dhimatay tiro intaasi ka badanna waa ay ku dhaawacmeen, kadib marki uu nin waday gaari kuwa xamuulka ah uu jiirsiiyay dad ku dhax socday waddo aad mashquul u ah oo ku taalla magaalada New York ee dalkaan Mareykanka.

Duqa magaalada New York Bill de Blasio, ayaa ku tilmaamay weerarkani ficil argagixiso oo lagu bartilmaameedsaday dad rayid ah oo aanan waxba galabsan.

Gudoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo oo isna ka hadlay dhacdadani ayaa sheegay in aysan jirin daliil muujineysa in weerarkani uu qeyb ka yahay weerarro ballaaran oo dalka oo dhan ah.

Booliska ayaa sheegay in ninka baabuurka dadka ku dardarsiiyay New York uu ku qeylinayay “Allahu Akbar” marki uu kasoo dagayay baabuurka.

Taliyaha ciidanka booliska New York James O’Neill ayaa xaqiijiyay in qofka weerarka geystay caloosha laga dhaawacay isla markaana lagu daweynayo hadda isbitaal ku yaalla New Yorok. Warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in qofka weerarka geystay uu ahaa Sayfullo Saipov oo ah 29 jir u dhashay dalka Uzbekistan.

Nin 29 sano jir ah oo asal ahaan ka soo jeeda Uzbek ayay booliska dhaaweceen, markii uu isku deyay in uu gaariga ka dego, waxaana lagu tyilmaamay weerar argagixiso.

Warbaahinta ayaa ninkaa baabuurka waday magaciisa ku sheegtay Sayfullo Saipov, waxaanay sheegtay in uu dalka Maraykanka u haajiray sannadkii 2010-kii.

Xog uu helay telefishanka CBS ayaa tibaaxday in qoraal baabuurka uu ninkaasi waday laga helay lala xidhiidhiyey kooxda la baxday Dawladda Islaamka.

Eedaysanaha oo sida muuqata deganaa gobolka Florida ayaa la sheegay in isbitaal loo qaaday.

Waxaanu intaa ku daray oo yidhi “waanu ognahay in falka looga gollahaa in la nagu niyad jabiyo laakiin waxa kale oo aan ognahay in dadka ree New York ay yihiin dad adag, weligayo fal colaadeed oo looga dan leeyahay in lanagu cabsi geliyo u liici mayno”

Madaxweyne Donald Trump ayaa isaguna fariin uu bogiisa Twitter-ka ku qoray waxa uu ku yidhi ” waxaan tacsi iyo duco ba u dirayaa dadka ku waxyeelloobay iyo qoysaska dadkoodii ku waayey falka argagixiso ee ka dhacay magaalada New York. Alle iyo dalkiinuba way idinla jiraan”.

I have just ordered Homeland Security to step up our already Extreme Vetting Program. Being politically correct is fine, but not for this! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2017

Like this: Like Loading...