Musharax Madaxweyne Jibriil Ibraahim C/dulle oo la kulmay Xildhibaanada laga soo doortay Jubbaland iyo Puntland

Musharax Madaxweyne, Jabriil Ibraahim Cabdulle ayaa marka hore waxa uu u mahadceliyay Xildhibaanada, Isimada, Boqorada, iyo Bulshada rayidka ah ee ka qeyb galay xafladda isaga oo kadib ka hadlay arima badan oo aad muhiim u ah in la taabto.

Mushaarax Jibriil ayaa waxa uu ka hadlay abaaraha dalka ka jira, isaga oo yiri, “ In aan casheynyo ayan nasiib u helnay hase yeeshee waxa jira dad badan oo Soomaali ah ah oo aan casheyn karin abaar darteed. Waxa aan idinka codsanayaa in loo roob tuugo, wixii loo awoodana la siiyo. Masuuliyad ayaa naga saaran gaar ahaan xildhibaanada”

Jabriil ibraahim Cabdulle ayaa waxa uu si qota dheer uga hadlay muhiimadda Xildhibaanada, waxa uuna marka hore ka hadlay Xildhibaanadii la dilay intii lagu guda jiray afartii sano ee lasoo dhaafay

“Sida aad la socotaan dad aad sharaf ugu lahaa Soomaalida ayaa naftooda ku waayay iyaga oo xildhibaanna ah afartii sano ee lasoo dhaafay. Wax aan idinka codsanayaa in aad u duceysaan in Allah janada geeyo. Dadkaas albaabada soo furay (dowladdnimada soo bilaabay) caruur iyo qoysas ayey ka tageen hase yeeshee cid ka war qabta ma jirto. Dowladdu waa in ay masuul iska saarto caruurta xildhibaanadaas, xildhibaanadiina aan hadda idinla hadlayana waa In xuquuqdii eheladaas la baadi goobo oo aad ka dhigtaan shaqada ugu horeysa maxaa yeelay waxa ay xildhibaanadaasi naftooda waayeen iyaga oo qaranka u shaqeynaya.Mushaar iyaga oo aan qaadan ayey hadana xildhibaanadu dalkooda u shaqeeyaan.”

Musharax Jabriil ayaa waxa uu xildhibaanada u balan qaaday in amaankooda uu aad xil isaga saari doono

“Labaatankii sano ee ugu danbeysay waxa aan aad iyo aad ugu mashaquulsanaa Nabaeynta, maamul dhisidka, iyo isusoo dhaweynta umadda Soomaaliyee, waligeyna masuul dowladeed ma raadsan waan ka cabsi jiray, walina cabsidii waa igu jirtaa hadaan qof muslmi ah oo Bini’aadam ah aan ahay. Sababta keeneysana waxa ay tahay in 12 milyan Soomaali ah aad jiritaankooda iyo shafarkooda ilaaliso waa wax laga cabsado. Waqti dheer ayey igu qaadatay wax badan ayaan ka fakaraayay. markii dhinacya badan aan ka fiiriyay waxaa masuuliyad darra ah in xilligaan laga maqnaado xaaladda dalku ku jiro aawadii”

“Dowladda hadda jirta waa maqaar saar waxaana taa daliil u ah Askariga jooga checkpoint-ga aad hadda soo martay sagal bilood mushar ma qaadan, waa qiyaasi kartaa masuuliyad darro ka weyn ma jirto in askariga ku ilaalinaya uusan biilkiisa baxsan karin. waxaana muuqata hey’adihii dowladda in Shaqaalaha Allah kheyr ka siiyee waxa ay subax kasta soo kalahaan iyaga oo aan mushaar qaadan. Dadkaas iyaga ah waxaa rabitaankoodu yahay dowlad u dhisanta. waxa ay habeen iyo maalin usoo jeedaan dowladnimada ee shaqsi gaar ah ma rabaan” Qolooyinka sidaad ugu ciyaaray dowaladnimada in ay ku fakaraan in ay sii joogaan waa nasiib darro

“Waxa aan isleeyahay Afarta sano ee soo socota waxa ay ka qiima badantahay 26-kii sano ee lasoo dhaafay. Hadii uu ka bixi waayo dalku dhibaatada taagan cabsi badan ayaa igu jirta oo ah in xaalad laga murugoodo ay isu bedesho. fursad ayaan heysanaa oo ah in ay jiraan Shacab dowlad raba iyo Soomaalida oo u diyaar ah in ay iska joojiyaan colaadaha ay ku daaleen iyo sidoo kale aduunyada oo isbedel uu ka jiro, marka leesku daro waxaa muuqata fursad aan caadi aheyn. Waxa ay u baahantahay in laga faa’iideesto hadii laga fa’iideynsan waayo culeys ayey lahaaneeysaa”

Wax aan idinka codsanayaa in Baasta miir na gelisaan oo na shaqshaqaan cidda ugu haboonna dalka u dhiibtaan. Ma dooneyno in tii nagu dhacday 2012-kii oo kale in ay dhacdo. 2012-kii Danbiil ayaan gacanta gashanay markaas ayaan balaaya kala soo dhex baxnay, balaayada maanta na heysata waaye. Waa in aad fiirisaan Taariikhdiida iyo jiritaankiisa shaqsiga, waa in aad igu dartaan dadka aad qiimeynaan oo aad iga digtaan qofka ugu wanaagsan ee aad qiimeynaan aan noqdo, xaaladda aan ku jirno xaalad caadiya maaha”.

“Dakhligii dowladda sanadkii lasoo dhaafay waxa uu ahaa $219 milyan iyada oo dowladdu sheegtay $110 milyan oo kamid ah in dowladdu la imaaneyso. Ma jiro cid loo sheegi karo in $110 milyan ay miisaanida dowladeed tahay. Dalkaan waxa uu u baahanyahay 4 bilyan oo doolar afarta sano oo soo socota si kaabayaasha dhaqaaalaha loo dhiso. Ragii $110 milyan xaday laguma aamini karo 4 bilyan, waxaa loo baahanyahay dad cusub oo la aamino”.

Ugu Danbeyn waxaa Jawi dagan ku soo dhamaaday Kulanka dhexmaray Xildhibaanada laga soo doortay Puntland iyo Jubbaland, iyo Musharax Jibriil.

