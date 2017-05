Kuuriyada Waqooyi, ayaa ku eedaysay dawlada Maraykanka iyo Kuuriyada koonfureed iskudayga dilka hugaamiyahooda Kim Joung Un .

Bayaan ay soo saaratay wasaarada amniga ee dawlada Kuuriyada Waqooyi, ayaa ku sheegtay in qof ka mid ah muwaadiniintooda oo lagu magacaabo, Kim , ih uu helay hanti lacageed si uu weerar kiimiko ah ugu qaado hugaamiyahooda, Balse ay fashiliyeen falkan lagu maleegayay khaarijinta hugaamiyahooda.

Eedaymahan ayaa soo baxaya xili ay sii hurayso saansaanta colaadeed ee kataagan Jasiirad lamoodka Kuuriyada waqooyi.

Waqti hore ayay ahayd kol uu madaxwaynaha Maraykanka ee Kuuriyada Waqooyi balan qaaday in uu xalinayo xaalada cakiran ee Kuuriyada waqooyi, isagoo hor istaagay dardargelinta hubkeeda Nucliyeerka.

Wakaalada wararka ee rasmiga ah ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay war ay kasoo xigatay wasaarada amniga ee dalkaas iyadoo sheegtay in Hay’adda The US Central Intelligence (CIA) iyo hay’ada sirdoonka koonfurta Kuuriya ay dejiyeen qorshe foolxun oo ladoonayo in lagu khaarijiyo madaxda sar sare ee Kuuriyada Waqooyi

Bayaankan laguma xusin magaca hugaamiyaha ee Kim Joung Un , balse waxaa lagu tilmaamay in hugaamiyaha ugu sareeyaa uu yahay Kim.

Bayaanka ayaa waxyaabihii lagu qoray waxaa ka mid ahaa in dawladaha hore loo xusay ay weerarkan u adeegsanayaan kiimikada kasamaysan Maaddooyinka ama walxaha shucaacyada kasamaysan ,iyo waliba kiimikada sunta kasamaysan oo natiijada waxyeeladoodana la sheegay in ay soo if baxayso 6 ilaa 12 bilood kadib.

Sidoo kale kuuriyada waqooyi ayaa sheegaysa in ay heshay macluumaad shaki dhalinya oo ku saabsan in la doonayo in weeraro lagu fuliyo xiliyada ay munaasabadaha leeyihiin iyadoo diirada lasaarayo goobaha ugu badan ee ay xafladahaasi qaranku ay ka dhacaan islamarkaasina laysugu yimaado.

Asia Abshir

SBC