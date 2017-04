Xoghayaha difaaca Mareykanka, Jimm Matti, ayaa sheegey in meel kasta oo khilaaf ka jiro ay Iran ku lug leedahay. Isaga oo ku sugan wadanka uu loolanku ka dhexeeyo Iran ee Sucuudiga ayuu sheegey in ay lagama maarmaan tahay in wax laga qabto dedaalka ay Iran ugu jirto carqaladeyta Yemen.

Hadalkan ayuu yidhi saacado kadib marklii uu xoghayaha arrimada dibada ee Mareykanku sheegey in ay Iran ka soo baxdey heshiiskii nukliyeerka ee ay maamulkii Obama wada galeen, balse waxa uu sheegey in uu madaxweyne Donald Trump amrey in dib loo eego in go’aankii cunaqabateynta lagaga qaadey Iran laba sanadood kahor ay Mareykanka dani ugu jirto.

Warqad uu Mr Tillerson u qorey Congeress-ka ayuu werwer kaga muujiyey waxa uu ugu yeedhay lugta ay Iran ku leedahayay maalgelinta

argagixisada.

BBC