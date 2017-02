Iyado Dhawaan Xabsiga Loo Taxabay Nabadoon Cabdiqadir Ibraahim Xarago Oo Ahaa Afhayeenka Nabadonada Gobalka Bari Ayaa Bosaso Waxaa Mudaharado Lagu Dalbanayay In Xoriyadiisa Dib Logu Soo Celiyo Ka Dhigayay Dhalinyaro Iyo Haween Ku Nool Bosaso.

Lamaha Amaanka Maamulka Gobalka Bari Iyo Kan Degamada Bosaso Oo Kulamo Labo Geesoda Bosaso Ku Yeshay Ayaa Ku Kala Aragti Duwana Shirarkoda Balse Waxay Ka Hadleen Amniga Gobalka.

Lamaha Amaanku Waxay Sido Ka Hadleen Banbaano Gacmeed Xalay Lagu Turay Bar Ay Fadhiyeen Ciidanka Birmadka Puntland Waxayna Shegeen Inay Soo Tureen Al-Shabaab Balse Maysan Sheegin Cid Ay Soo Qabteen.

Taliyaha Booliska Puntland Cabdiqadir Shire Faarax Erag Oo Shir Gudominayay Shirkii Ka Qabsomay Qaybta Boliska Gobalka Ayaa Uga Baaqay dadka iney banaanbaxyada joojiyaan.

Taliyaha ayaa intaas ku daray in Dad-weynaha ay kicinayaan dad Mansab siyaasadeed doonaya iyo kuwo ay aysan aqoon cida ay u shaqeeyan blse ay baarintaan ku hayaan,isagoona xusay in Puntland u baahnayn in Amnigeeda laga wada shaqeeyo.

“shacabku Waa in ay ogaadan qofka so kaxaysanaya ee kicinta samaynaya ,danta uu leeyahay inay tahay in Mansab siyaasadeed oo u helo ama Noloshiisa oo u maqaam sare u ka gaaro,wuxuna caruurta iyo dumarka ka dhaadhicinaya in reerkooda wax lo dhimay ama lagu xadgudbay,taasina ma,ahan mid xaqiiqa ah,wadanka waxaa ka jira Garsoor cadaalad ah”.

Sidoo kale Taliyaha ayaa sheegay in shacabku ay kalsooni ku qabaan Garsoorka iyo Laamaha amaanka,wuxuuna Tilmaamay in dhalinyaradii la xukumay dhawaan lagu helay inay dadbiga dilka ah geysteen,loona hayo Markhaariyaal iyo cadaymo,wuxuuna cidii aanan ku qancin u so jeediyay inay maxkamada Racfaanka tagaan,taaso sharcigu xaq u siinayo.

“Shacabka Bosaaso waa inay Amaankooda ka shaqeeyan oo isku duubnaadan,ma,ahan in markii wax dhacaana laamaheena Amaanka la eedeyo,markii aan danbiilayaasha so qabano oo xukuno ay dadka wax khaldan warbaahinta ugu sheegan Dad aanan la aqoon cida ay u shaqeeyan,cidii amaanka wax lid ah ku samaysa sharciga ayaan horkeeneyna,cidii xaqiiqada rabtana Numberkeenu waa idiin furanyahay nala so xiriira.”.

Dhanka Kale Kulan kaa ka Soo Horjeeday Ayaa Waxaa Yeshay Maamulka Gobalka Bari Wasir Ku Xigeenka Maaliyadda Iyo Maamulka Degmadda Bosaso Waxayna Ka Hadleen Amniga Gobalka.

Duqa Degamada Bosaso Eng Yaasiin Mire Maxamuud Waxa Uu Shegay Inuu Danbile Yahay Nabadon Xarago Maxkamadna La Soo Taagi Doono.

Gudomiye Ku Xigeenka Gobalka Bari Axmed Cali Cabdilahi Ciro Waxa Uu Shacabka Ugu baqay Inay Amaanka Adkeyaan Ciidamadana La Shaqeyaan.

Ugu Danbeyna, Wasiir Ku Xigeenka Maaliya Puntland Axmed Yaasiin Ayaa Dhalinyarada Ugu Baqay Inaysan Bur Burin Wadoyinka, Joojiyaana Banaanbaxyada Rabshadeysan

Kulamadaan Looga Hadlayay Amniga Bosaso Ayaa Imanaya Xili Xalay Ciidamo Lagu Soo Turay Banbaano Gacmeed Waxana Ku Dhawacmay Taliye Ku Xigeenka Ciidanka Birmadka Puntland Iyo Ciidamadii Ilaalada U Ahayd.

