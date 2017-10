Xafladaan ayaa aheyd mid lagu warejinatyay Mamulka dakada magalada bosaaso Oo Ay warejisay dowlada Puntland waxaana lagu warejiyay shirkada Shirkada P&O Port oo Hoostagta DP World,

Waxaa Goobta lagu soo bandhigay nashqada laga dhigi dono dakada magalada bosaaso waxaana ku so xiran doono in kabadan shan marakin halka hada ay ku so xirtaan oo kali ah halmarkab mana dhci doonto in marakiibta ay iska sugaan xiliga ay xiran donaan

Waxana munasabasaa ka qeyb galay masuliyin ka tirsan Wasaradda Dekedaha, Nabadono iyo shirkadda lagu warejiyay dakada magalada Bosaaso oo la casriyeen doono,

Inta ay socotay munadada ayaa wax yabaha aadka looga wada hadlay ayaaa aheyd in aysan jiri donin in labur buriyo xafadaha ka agdhow dakada magalada bosaaso Taas Oo Dhalisay Hadal Hayn Badan Oo Dhici Kartay In Dagaal Uu Dhoco

Agasimaha Wasaradaha Dekadaha Punland Cabdi Majiid Jaafaan ayaa ka waram Hormarka ay ku talabsan karto dakada magalada bosaaso & qabka ay nocon donto dakada magalada bosaaso

Nabadoono Ganacsatada ayaa u mahad celiyay dowlada gaar ahaan Wasarada dakadaha waxana inta badan lagu nuux nuuxsaday in ay hormarkaan cid walba so dhoweyeyso.

Sarkaal ka socday shirkada lagu warejiyay mamulka dakada magalada bosaaso Mr. Bow Ayaa Sheegay In Aysan dalka imaan In Ladumiyo Xafadaha Iyo masajda Alle Lagu Cabudo Balse ay shacabka Puntland ay u waadaan hormaro kala duwan waxa kalo ku ux nux nuxsaday in mashaariic kale ay ka fulin donaan magalada bosaaso

Sargaalka ayaa sidoo kale shegay in uu ka soo shaqeyay in kabadan toban dakadod tana ay casriyeen donaan, Hadii Alle idmo

Wasiirka Dakadaha Gadiidka Bada Punland Siciid Maxmed Rage ayaa Shagay In Ay Kula Xisaabtami doonaan Shirkadaan Lagu Warejiyo dakada Boosaso oo uu shegay in ay noqoneen Wala warejiyay oo kali ah.

