Guddiga Joogtada ee Golaha Shacabka ayaa saacadaha soo socda kulan degdeg ah ku yeelanaya Xarunta Villa Hargeysa, iyagoo uga hadlaya xaaladaha soo kordhay, kaddib mooshin ka dhan ah Guddoomiye Jawaari oo saaka loo gudbiyay Guddoomiye kuxigeenka 1aad C/wali Muudeey.

Kulanka Guddiga Joogtada ayaa la sheegay in looga hadli doono sida laga yeelayo Mooshinka laga keenay Jawaari, waxaana Guddiga ka arrinsan doonaa in mooshinka loo gudbayo Baarlamaanka iyo in kale, iyadoo ay u baahan tahay in marka hore uu isku raaco.

Warar laga helayo Xarunta Villa Hargeysa ayaa sheegaya in Guddoomiye Jawaari uu kulamo la leeyahay Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka, waxaana Jawaari uu wajahayaa xaalad go’doon ah marka loo eego mooshinka laga gudbiyo iyo eedeymaha loo jeediyay.

Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa ka warbixiyay sababta ay Mooshinka uga keeneen Guddoomiye Jawaari, isagoo sheegay inuu hagi waayay howlaha Baarlamaanka u yaalla, kana dhigay meel uu qof leeyahay.

Xildhibaan Jeesow oo ka mid ahaa Xildhibaano dhowr ah oo saaka qabtay shir jaraa’id oo lagu soo bandhigay Mooshinka ka dhanka ah Guddoomiye Jawaari ayaa sheegay in illaa 108 Xildhibaan ay saxiixeen Mooshinka, isla markaana isku qanciyeen in Jawaari uu wadi waayay Baarlamaanka

“Waxaa maanta Mooshinka uga keenay Guddoomiye Jawaari waxaa sabab u ah inuu Baarlamaanka hagi waayay, labo jeer ayaa dooranay, Baarlamaankii 9aad ayuu hoggaaminayay, wuxuu ka dhigay Baarlamaanka mid uu qof leeyahay”ayuu yiri Xildhibaan Jeesow.

Sidoo kale waxaa uu ku eedeeyay maamul xumo iyo tagri fal, isla markaana xaruntii Baarlamaanka Golaha shacabka ay muuqaal wanaagsan yeelan weyso, taasna uu sababteeda leeyahay sida uu yiri.

Dadka odorasa siyaasada ayaa sheegaya in xilliga Mooshinkan ku soo aaday ay tahay xilli xasaasi ah, iyadoo maalin ka horna Xildhibaanada Golaha shacabka ay ansixiyeen Xeer dalka looga mamnuucayo Shirkadda DP World, isla markaana lagu laayay dhamaan heshiisyadii ay gashay.

Kalfadhiga 3aad ee Golaha shacabka oo maalmo ka hor furmay ayaa la saadaalinayaa inay hareyn doonaan mowjado qalalaase siyaasadeed ah iyo khilaaf soo kala dhex gala Xukuumadda iyo Baarlamaanka oo soo if baxay xilli aan la fileyn.

