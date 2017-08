“Calooshood u shaqaystayaashu waa awood soo jiidata Dowladaha maal qabeenka ah si ay dagaal ugu galaan taasoo aysan rabin muwaadiniintooda inay galaan”

Marka aan ka hadlayno ciidamada calooshooda u shaqaysatayaasha waa inaan fahanaa tilamaamaha gaarka ah ee ay leeyihiin inkastoo ay yihiin kuwa dahsoon oo aan sal lahayn iyo meel tilmaamtooda looga duulo, tilmaamo badan ayay leeyihiin oo firirsan lakin aan kusiinayn qeexis dhamaystiran, hadana qoraalkan maanta aad akhrinayso hal meel ayuu isugu shubanayaa si aad u fahanto waxa ay yihiin shirkadaha kiraysta ciidamada calooshood u shaqaysatada ah.

shirkad asalkeeda laga leeyahay dalka South Africa oo loo yaqaan – SARISAN INTERNATIONAL- oo ka shaqaysa sahayda Militry ga oo uu aasaasay nin la yiraahdo LAFRAS LUATING oo ahaa sarkaal hore oo ka shaqaynayey xafiiska iskhaashatada Bulshada Dalka South Africa, waana waax sumcad xun leh oo taariikhdeedu dib ugu noqonaysa markii uu jiray nidaamkii midab takoorka ee Koonfur African, waxaana Sarasin International ku shaqaysan jiray Nidaamkii gumaysiga ahaa ee cadaanka South Africa si ay udaba gasho mucaaradka, markii madaxdeedii la finishay oo meesha uu ka baxay Midab takoorii, madaxdii shirkada waxay noqdeen kuwa calooshood u shaqaystayaal ah oo Amniga ka shaqeeya lacagna lagu kiraysto.

Waxayna Saarisaan lawadaagtaa Humaaga iyo isaqarinta shirkadaha daafaha dunida ka jira ee Calool ushaqaysiga ku howlgala, waxaana loo malaynayaa inay dhashay Shirkad Executive Outcomes la oran jiray oo uu aasaasay General asalkiisa ahaa British Iban Barlow una shaqayn jiray xafiiska Iskaashatada Bulshada koonfur africa oo uu wakiilka uga ahaa.

bilowgii sagaashamaadkii Executive Outcomes waxay ciyaartay kaalin madow ah kaasoo ay taageertay Maamulo Kali talis ahaa markii uu socday dagaaladii Sokeeye ee Angola iyo Siraaliyoon, sidoo kale waxay ku ceebowdady Fadeexado Siyaasadeed oo ay ugu caansanayd Sand Line ee Guinea Papua taasoo sababtay shirkada in la baabi’iyo sanadkii 1997, burburka Shirkada kama hor istaagin wakiiladeeda markii dambe inay ka qayb qaataan howlgalo fara badan oo ay ugu waynayd tii 2004 kaasoo ay hogaamiyeen isku day afgambi dhicisoobay oo lagu ridi lahaa Madaxwaynihii Equatorial Guinea Teodoro Ombaine inta aysan shirkada shaati kale soo gashan oo SARISAN INTERNATIONAL bilowgii qaranigii 21aad. Faraca ugu dhaqdhaqaaqa badan ee Sarisan wuxuu kuyaalaa Caasimada Dalka Uganda ee Kampala waxaana maamula General fadhiida ah (retired) Salim Salix oo ah Walaalka aan la aabaha ahayn Madaxweynaha Uganda Yuri Museveni kaasoo isaga iyo saraakiil kale ay ku tababari jireen falaago dalka Congo, si ay u boobaan Daimand, Dahabka iyo Geedaha.

Sarison waxay leedahay Farac ku yaal dalka Imaaraadka Carabta, lakin lama yaqaan sida ay ku bilaabatay xiriirka shirkada iyo UAE waxaase la yaqaana dulaalka doorka wayn ku lahaa abuuritaanka xiriirka ka dhaxeeya labada dhinac. xilli Sarison ay ifka usoo baxayso iyadoo cusub, wuxuu Erick Prince (waa Ninka ugu caansan Dunida Calooshood u shaqaystayaasha) degay Abu-Dhabi halkaasoo xiriir adag uu la sameeyey Xukuumada Imaaraadka. ka dib markii dantu ku khasabtay inuu baraxtiro howlihiisii hore ee uu ka hayey Shirkadii Black Water markii lagusoo eedeeyay gabood falyo iyo Dambdiyo dagaal oo uu ka gaystay intii uu socday duulkaankii Maraykanka ee Dalka Ciraaq.

Prince wuxuu baarayay hab uu ku cusbaysiiyo howlhiisa ka dib shaqo la’aan ku timid shirkadiisa wixii ka dambeeyey duulaankii Ciraaq, calooshood u shaqaystayaashii ciraaq kasoo dagaalamayna iyaguna waxay wareegayaan suuqyada Africa iyagoo camal la’aan ah markii ay waayeen cid kiraysata. si kadis ah 2010 waxaa Erick Prince uu kasoo muuqday Somalia, halkaasoo uu heshiis Qarsoodi ah lagalay Sarison International si ay utababarto 2000 oo ka mid ah ciidanka Somalia, waxaana maaligelisay heshiiskaas Dowlada Imaaraadka oo lacagta siisay Erick Prince.

in somalia laga dhexshaqaysto ma ahan howl fudud, oo xitaa halbeega calooshood u shaqaystayaalku ay la qabsadeen kaasoo ay kusoo arkeen meelaha dunida ugu halis san sida Qandahar, Basra iyo Baqdaad somalia waa kasii khatarsantahay. halkan marka la joogo oo Somalia ah waxaa ka cararay ciidamada dunida ugu wayn oo uu ka midyahay kan America sagaashamaadkii, dalkana waxaa ka jirta dowlad daciif ah iyo kooxo maleeshiyaad ah oo xiriir la leh Al-qacida iyo ISIS waxayna go’doon ku hayaan dowlada Somalia.

Hase ahaatee, Heshiiska shaqo ee dhaqaalaha badnaa ayaa hunguriga kasoo riday Erick Prince iyadoo khatar ay tahay ka howlgalka Somalia, Abu-Dhabi waxay bixisay 50 Million USD si loola dagaalamo Burcad Badeedka Somalia waxaana sidoo kale heshiis gaar ah lala galay maamulka Puntland oo uu xilligaas xukuumada madaxweyne ka ahaa Abdirahman Mohamed Mahamoud Faroole si loo tababaro 1000 askari oo base ka dhiganaya Dekedda Bosaso si iyaguna burcad badeedka ula dagaalamaan. xiligaas waxaa dekedda Cadan ee dalka Yemen maamulayay shirkada DP World. Imaaraatku dekedda Cadan waxay u isticmaali jireen daabulka iyo dajinta badeecooyin u gaar ah waxaana dhaqdhaqaaqa burcad badeedku ku ahaa handadaad toos ah taasoo wax yeelayn kartay maslaxadeeda ganacsi. lakin Ciidamada ay tababaratay ayaa 2 sano gudohood isu badalay awood ciidan oo dhamaystiran oo xitaa dagaal toos ah lagashay falaagadii Islaamiyiinta ahaa ee uu hogaaaminayay Mohamed Said Atem kuwaasoo ku jiray Buuraha Galgala ee Bosaso ka xigta dhanka Koofur galbeed waxaana amarka toos usoo bixiyey in lala dagaalamo Dowladda Maraykana.

Atam xiriir lama lahayn Xarakada Alshabaab ama Ururkii Al-qacida xilligaas, lakin gulufkii Alshabaab looga saaray Muqdisho ayaa ku khasabtay inay isbalaariso oo usoo ruqaansato dhanka buuraha Galgalo si ay u ilaaliso jidadka ay sahayda usoo marto oo ku furan Jasiirada Carabta kuna beegan koonfurta dalka Yemen.

si aan lagu baran Imaaraatka, waxaa iskudayga Calooshood u shaqaystayaasha la kiraysto timid in laga howlgeliyo dal ka fog 8000 Km caasimada Abu-Dhabi, xilli aysan wali Miciyaheeda aysan afaysan Imaaraatku oo ay Generalo Maraykan ah u bixiyeen “ Little Sparta” tilmaamuhu waxay sheegayaan gobolka Geeska africa inay timid intii uusan qarxin kacdoonkii Dalalka Carabta “ Arab Spring” taasoo isbadal ku ahayd hab dhismeedka Dowlada UAE oo isu badashay dowlad Cadow ah oo leh dhaqaalo xad dhaaf ah ka dib markay ahayd dowlad nabada lagu yaqaano, waxayna hada tahay dowladaha ugu ciidamada badan oo geeska africa faragelin military ku leh, taasoo xoojinaysa damac hore oo ay lahayd Imaaraatku, waxaana xusid mudan falfasada uu rumaysanyahay Dhaxal Sugaha Imaaraatka ee Mohamed Bin Zayid taasoo ah inuusan abid ku kalsoonayn ciidamada Dalkiisa, mana ahan sheeko iska samaysantay ee waxaan dib u noqonaynaa dhowr sano si aynu fahano falsafada Bin Zayid.

Ciidankeena ma mudna Kalsooni

Abu-Dhabi waxay Erick Prince u ahayd meesha ugu haboon ee uu ku xasili karo markii uu go’aansaday sanadkii 2010 inuu usoo wareego, dhinac marka la eego Prince wuxuu quur daraynayey inuu xooga saaro bixinta adeegyo Amni (Malitary) kuwaasoo uu ugu talagalay dowladaha africa iyo bariga dhexe sida ay tilmaameen lataliyaayashiisa xilligaas. sida xeerarka shaqada dowladaha khaliijka waxay siinaysay dabac weyn iyo space uu ku dhaqdhaqaaqo, meesha 5 ka mid ah masuuliyiintii fulinta ugu waaweynaa ee shirkadiisii hore ay wajahayeen eedaymaha garsoorka dalka Maraykanka. lakin su’aasha iswaydiinta mudan ayaa noqonaysa, maxay Imaaraatku u aqbaleen marti gelinta Prince xilli uu ahaa midka loogu carada badnaa maamulkii madaxweyne Barack Obarama.

si aan ugu jawaabno su’aashaas, waxaan ku khasbanahay inaan dib u noqono gaar ahaa January 2007 goortaas oo kullin ay isugu yimaadeen Mohamed Bin Zayid Dhaxal sugaha UAE, wasiirkiisa arimaha dibada Walaalkiis Abdulahi Bin Zayid iyo Nicholas Burns Caawiyaha xoghaya arimaha dibada Condoleezza Rice, Safiirka US ee UAE hada James Michel iyo Danjirihii hore Jeffrey Sassoon Maraykanka u fadhiday Abu Dhabi xilligaas. kulanku wuxuu ahaa mid miro dhal ah heer ay Sassoon ka diyaarisay gal Diblumaasi ah oo dhamaystiran kaasoo markii dambe Wikileaks ay kashiftay, kulankaas wuxuu muujiyay Mohamed Bin Zayid si cad inuu ka gows adeegayo fikrada doorasho xor ah inay ka dhacdo bariga dhexe isaga oo ku andacooday xujo ah in hadii Dimuqraadiyo sii badato in xilli dhow ay bariga dhexe lawareegayaan Ikhwaanul Muslimiinka, Xamaas iyo Xisbullaah.

Ina Zayid wuxuu dhaliilay waxa uu ku tilmaamay taageerida maraykanka uu siiyey doorashooyinka bariga dhexe gaar ahaan natiijadii doorashadii Falastiin ka dhacday oo ay ku guulaysatay Xarakada Xamaas, wuxuuna sii adkeeyey inuusan taageersanayn in la buunbuuniyo doorashooyinka maxaa yeelay bariga dhexe ma ahan California waa sida uu hadalka u dhigaye. waxayna ka dhigantahay doorasho xor ah inuu maraykanka meel kale uu ka daydaydo 17 million fuusto shidaal ah maalin walba, wuxuu sidoo kale muujiyey ina Zayid intii uu kulanku socday inaysan wax dhib ah ku haynin daldalida madaxweynihii hore ee Ciraaq Sadaam Xusen maalin ciid ah, wuxuuna adkeeyay “ inaysan ahamiyad ku fadhiyin hadii maalin ciid ah la daldalo ama maalin jimce ah ugu dambayn waa dambiile”

faalayntaas xusida mudan kuma koobna arinku, waxaase arinta ugu daran ay tahay markii Ina Zayid uu faalo ka bixiyey dalkiisa gaar ahaan ciidankiisa. Wuxuu uyiri Dhaxal sugaha si la yaab leh: “60 Kun oo askartiisa ah 80% waxay toos ugu xiranyihiin oo ku kalsoonyihiin wadaada Maka Al-mukaramah, wuxuu si cad u tilmaamay in shacabkiisu ay dhagax tuurayaan hadii uu arinkaas kor u sheego ama waxa uu rumaysanyahay”

uma fiiriyo si kalsooni ah Mohamed Bin Zayid ciidanka dalkiisa wuxuuna arkaa inay aad ugu xiranyihiin Culumada Sucuudiga kaasoo uu aad u necebyahay sida ay muujisay sirihii ay ka shiftay Wikileaks wayna kaba sii xeel dheertahay cabsidiisu intaas oo waxaa walaac ku hayo inay ba ikhwaanul muslimiinku saamayn ku leeyihiin ciidankiisa”

kulan Ina Zayid uu la yeeshay wasiir ku xigeenka arimaha dibada Richard Armitage wuxuu sheegay in ciidamada amaanka dalkiisa ay tiro koobeen tiro u dhaxaysa 50 ilaa 60 xubnaha Ikhwaanka Imaaraatiyiinta inay ku jiraan Xooga Dalka, waxaa intaa sii dheer 700 la dhacsan fikradaas oo dalka joogta. wuxuuna Richard Armitage u cadeeyey inay qabteen intaba oo maskaxdooda la dhaqay dhamaantoodna lanasii daayey markii laga reebo mid kaliya.

waxaa is waafaqaya cabsida Mohamed Bin Zayid oo hada awooda si buuxda u haysta dalka iyo cabsiyooyinka ay qabaan boqorada khaliijka carabta iyadoo ay horjoogto xusuusta cabsida leh oo boqoro horay ay ciidamadooda u afgambiyeen sidii boqorkii Faaruuq ee Masar 1952, boqorkii Ciraaq ee Haashimi 1958, ka dibna Boqortooyadii Yemen bilowgii lixdamaadkii iyado oo sucuudiga hort istaagay dhicitaanka xukumkii Imaamada Zaydiyada, ugu dambayntii wixii Libiya ka dhacay markii dowladii Sanuusiyada uu afgambiyey Col. Mucamar Al-qadaafi sanadkii 1969.

waxaa suuro gal ah sababta ugu weyn ee fasiraysa in Mohamed Bin Zayid uu go’aansaday inuu ka bilaabo socdaalkiisa siyaasadeed ciidanka ka dib markii uu waxbarashadiisa uu kusoo dhameeyey Akadimiyada ciidanka ee Biritain SANDHURS. iyadoo dalkiisu uusan lahayn taariikh hore oo isku day afgambi, hadana ciidanka wax laysku halleeyo ma ahan, waana darsi ay ka barteen dowladaha khaliijka ah isku daygii afgambi ee fashilmay kaasoo la damcay in xukunka lagaga tuuro Boqor Sucuud Bin C.casiis iyo dhaxal sugihiisii Faysal Bin C.casiis kaasoo uu hogaaminayey sarkaal duuliye ah oo magaciisa la oran jiray Abdirahman Al-shamraani kana tirsanaa koox xiligaas loo yaqaanay (Saraakiisha Sucuudiya ee Xorta ah)

Ciidan awood kooban, oo hadana aan khatar ku ahayn siyaasada dhaxal sugaha Abu-Dhabi Isla markaana aan caqaban ku noqonaynin damaciisa weyn ee balaarsiga awooda isagoo ah General Military, halkaas waxaa ka jirta caqabad sidaa labada arimood laysu waafajin lahaa sidee kuugu suurto galaysaa inaad samayso ciidan xoog badan kaasoo muujiya awoodiisa military marka dibada la joogo, gudahana muquuniya shacabka hadii loo baahdo, iyadoo aan halis lagu galin in la horumariyo ciidan siyaasad madax banaan leh? ama ciidan haysta taageerada bulshada oo khatar gelin kara maamulka markaas taagan. Marti gelinta Erick Prince aabaha ruuxda dagaaladii Donal Ramisfield ee raasumaalka ku dhisnayd ciyaar ma ahayn iskamana samaysmin , waxayse ahayd bilowga in Imaaraatku ay qayb ka noqoto dunida calooshood u shaqaystayaasha.

RIYADA GENERALKA

Ma jiro wax ay isaga egyihiin ciidanka Imaaraatka iyo ilaalada Madaxdtooyada, waa awood ciidan oo ka baxsan sharciga uu leeyahay ciidanka imaaraatka, ciidamada cirka, dhulka iyo badda. wuxuu kaga hormarsanyahay hab dhiska maamul, hubaynta iyo tababarada wuxuuna ciidankaas toosu u hoosyimaadaa Mohamed Bin Zayid kaligiis. ciidankaas ilaalada ah waa mashruuc xaqiijinaya damaca Ina Zayid si gaar ah, hadafkuna waa dhisida ciidan ku dhex jira ciidanka dalku uu leeyahay oo iimaaraata ka dhex jira, wuxuuna ciidankaas gaarka oo uu leeyahay dhaxalsuguhu uu qabanayaa ilaalinta madaxtooyada iyo ciidanka kumaandoos gaar ah oo ilaalisa madaxda dalka cidii ay doonaana ku xadgudba iyadoon laba cali iswaydiin. hadii loo baahdana dibada ka howl geli kara.

fikradan waxay madaxa ina Zayid ku bislaatay markii uu qabtay xilka dhaxal sugaha sanadkii 2003, ama ka hor xitaa, waxaanse dhab u ognahay in sanadki 2007 uu Mohamed Bin Zayid isku dayayey inuu ku qanciyo Brayan Brown kaasoo xilligaas haystay ciidamada howlgalada gaarka ah ee USA “Sokom” si uu dhexdhexaad uga noqdo in Imaaraatka laga iibiyo diyaaradaha Black Hawk taasoo ay soo saarto shirkada SQ RISK si ay ugu badalaan diyaaradaha Faransiiska ee BOMAS ee duuga ah, ka dib markii uu ku fashilmay arintaasa sxbka Abu-Dhabi Erick Prince, Black Hawk waxaa baahi u qabay ciidanka gaarka ah ee Ina Zayid si uu ugula dagaalamo cidii ka hortimaado amaba uu ku baacsado Burcad badeedka.

Ina Zayid wuxuu heshiis la galay General Australian ah oo dowladiisu 2008 usoo magacowday inuu hogaamiyo howlgalada bariga dhexe ay kawado gaar ahaan Ciraaq. General HindMarsh wuxuu saldhigii Military ee Australia kasoo rarary Baqdaad oo wuxuu usoo wareejiyey Abu-Dhabi wuxuuna helay kalsoonida Ina Zayid, halkaas waxaa Hindmarsh uu fursad u helay inuu heshiis lagalo kaasoo abaal marin uu ku helayo sanadkii half Million USD waxaana laga dhigay Hogaamiyaha Ciidanka Ilaalada Madaxtooyada dalka Imaaraatka. halkaas kumuusan ekaane Hindmarsh wuxuu kasoo buuxshay ciidanka ilaalada saraakiil Australian ah, British iyo Faransiis.

hadaba akhriste halkaas waxaad ka fahmaysaa Saraakiisha ciidanka ugu awooda badan dalka Imaaraatku inay yihiin Calooshood ushaqaystayaaal Ajaanib u badank kuwa dalka u dhashayna isaga oo Ina Zayid ka baqayo inay Afgambiyaan in laga ilaaliyo inay xilal sarsare ka qabtaan ciidaankaas.

Dagaal aan cadayn

ma ahayn kaliya Jacaylka Ina Zayid uu u qabo calooshood ushaqaysatada mid ku kooban Generalada iyo saraakiisha sarsare ee reer Galbeedka u badan ee markii bilowgaba ay ahayd wuxuu arinkiisu iskacadaa markii uu Erick Prince uu aasaasay shirkad Tuuganimo ah oo cusub taasoo la dhoho Reflex Response oo uu hogaan ka yahay Eric Prince waxaana 51% iska leh Imaaraatiyiin, waxaana ruqsada shaqada la siiyey March, 2010 intii aysan shaqaalaysiin boqolaal african ah, Kolombiis iyo Yurubiyaan, dhamaadkii sanadkaas boqolaal calooshood us shaqaystayaal ah ayaa kusoo qulqulayey dalka UAE iyagoo ku andocoonaya inay yihiin shaqaale dhisme ilaa ay dhex fariistaan Xarun weyn oo silig ku hareeraysan oo Military taasoo l ayiraahdo Magaalada Militaryga ee Abdu-dhabi.

Waxay galeen Ina Zayid iyo Eric Prince heshiis dhigaya inuu Prince tababaro ciidan calooshood u shaqaystayaala, wuxuuna helayaa abaal dhan Nus billion dollarka Maraykanka ah, ciidankaas waxaa u jeedkiisu yahay inuu damiyo kacdoomada ka dhici kara UAE ama qalalaasaha ay ridi karaan shaqaalaha. ciidankaas Imaaraatku waxay ku qarashgaraysay dhaqaale aad u badan iyo huban xad dhaaf ah xitaa waxay u dalabtay Kuukgo (cook) cuntada u kariya si loo dhiso jirka calooshood u shaqaystayaasha cuno macaana ay cunaan. ciidankaasi tirada la qorsheeyey 3000 kama badnayn, sanado ka dibana waxaaba dalka kusoo qulqulay boqolaal shaqadaas doonaysa oo aan kala joogsi lahayn. maanta qaar ka mid ah ciidankaas wuxuu kadagaalamayaa dalka Yemen oo magaca Imaaraatka ayay ku laynayaan shacabka Yemen waxay Amnesty International kusoo eedaysay inay gaysteen gabood falyo iyo dambiyo dagaal.

Abu-Dhabi wax dhiba ah uma aragto adeegsiga ciidamadaas, sagaashamaadkiin 1/3 ciidankeedu wuxuu ahaa ajaanib ,wayna qiratay inay heshiisyo military ay laga shay shirkada dhowr ah sida “ Specter, Horizon, Reflex Responsions”. Waxayna xukuumada Imaaraatka ku tilmaamtay inay tababarayaan cududa military ee 40 kun ciidan ah oo dalkeeda u dhashay.

Lakin sheegashadaasi dhab ma ahayn, oo heshiisyadaasi way ka waynaayeen tababar waxaana la xaqiijiyey in loogu talagalay awood wax muquunisa oo aan hadaf kale lahayn aan lacag ahayn mooyee , iyadoo laga fogaynayo ciidanka dalka u dhashay inay galaan dagaalo xasaasiyad abuuri kara oo waji kale yeelan karta amaba dhib u gaysan karta madaxda dalka, balse kuwan calooshood u shaqaystayaashu cid u aaba yeeli maayaan mana ilaalinayaan xuquuqda shacabka uu leeyahay ama cidii laga adeejiyo. ciidanka ugu badana waxay kasoo kiraysataa UAE dalalka Nebaal, Bangaaladeesh waxana loo adeegsadaa xitaa inay muquuniyaan oo jirdilaan maxaabiista.

Mohamed Bin Zayid uma baahnayn waqti dheer oo uu dib ugu milicsado taariikhda si uu u horumariyo Falsafadiisa Amni, oo dowladaha Khaliijka guud ahaan waxay leeyihiin taariikh dheer oo ku tiirsanaanta Calooshood u shaqaystayaasha ah xitaa hadii ay ka hor imaanayso maslaxada shacabkooda. iyada oo dowladaha khaliijka madax banaanidooda ay heleen bilowgii todobaataanaadkii hadana waxay saraakiishii Ingiriiska ay sii wateen shaqadooda, waxaa ugu caansanaa Ian Henderson oo loo yaqaanay Kawaanlihii Bahrain kaasoo muddo dheer ahaa taliyaha guud ee Nabad Sugida 1966 – 1998.

Calooshood u shaqaystayaasha waxay ku ciyaaraan hab dhismeedka Xooga Dalka u dhashay iyaga oo u danaynaya rabitaanka Madaxda dalalkaas, hadana waxay helaan dhalashada dalalkaas ay ka shaqaystaan, oo Imaaraatku waxay u ballan qaadeen Ciidamo Colombian ah inay dhalashada Imaaraatka ay helayaan hadii ay kasoo dagaalamaan Dalka Yemen, waana dhalasho bixin tan ugu liidata dunida, halka dad badan oo hanti ku leh am ka shaqaynayay aysan wax xuquuq ah lahayn oo laga soo tarxiilo dalka ama hantidooda lala wareego.

Istiraatiijiyadan waxay damaanad ka dhigaysaa in calooshoodo u shaqaystayaasha loo badalo kuwa jinsiyad lasiiyo aanay u dhalanin ama aan rumaysnayn diinta iyo dhaqanka dalka ay ka shaqaystaan, mana ahan kuwa iyagu wax ka galay dan muraacad ay leedahay ama qolo rabta dalka inay isbadal ka samayso ee iyaga waxaa u diin ah shilimaadka ay qaataan. dalka Bahrain wuxuu qaatay istiraatiijiyad ah in uu kiraysto ciidamo u dhishay Pakistan oo Suni ah uuna siiyo dhalashada Bahrain si loo ilaaliyo isu dheeli tirka madaahibta oo aysan shiicadu awood yeelan oo ah bulshada ugu badan ee dagan wadankaas.

Reer Zayid waxaa wadhana gooyey Kacdoomada dalalka carabta ka socda, waxaadna moodaa inay arkaan in calooshood u shaqaystayaashu aysan waxba ka tari doonin inay ka celiyaan Shacabkooda, oo dalal iyagu ciidamo u ahaa kuwii udhashay sida Masar iyo Tunisia ayaa laga tuuray awooda madaxdoodii, marka arintu waa Nolol ama Geeri, waxayna dantu ku khasbaysaa inay kuwa badan shaqaalaysiiyaan oo calool ushaqaysato ah inta ay ka badbaadin karaan oo ay kusii hayn karaan awooda.

waase wax aan suurto galaynin.

